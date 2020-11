Polícia Prefeito de Imbé, no Litoral Norte gaúcho, é afastado do cargo por 30 dias em operação do Ministério Público

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Operação coordenada pela Procuradoria de Prefeitos também ordenou afastamento de secretários e diretores da prefeitura de Imbé Foto: Ministério Público/Divulgação Operação coordenada pela Procuradoria de Prefeitos também ordenou afastamento de secretários e diretores da prefeitura de Imbé. (Foto: Ministério Público/Divulgação) Foto: Ministério Público/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, deflagrada na manhã desta quinta-feira (05), ordenou o afastamento, por 30 dias, do atual prefeito de Imbé, Pierre Emerim.

Além dele, a ofensiva cumpriu mandados judiciais de afastamento de servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e de Habitação e Regulação Fundiária, de diretor de Licitações, de secretário adjunto de Obras e de assessor jurídico da Prefeitura.

A operação cumpriu também 23 mandados de busca e apreensão na sede do Executivo Municipal de Imbé, residências dos investigados e empresas. Os mandados, cumpridos também nos municípios de Tramandaí, Osório e Araranguá/SC, foram determinados pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

A ofensiva denominada “Afinidade” é uma alusão aos laços de parentesco e amizade entre o prefeito e empresários favorecidos com contratações de prestação de serviços de locação de máquinas e caminhões, serviços de varrição, recolhimento de resíduos, obras de engenharia, calçamentos, entre outras.

A investigação revelou um esquema criminoso capitaneado pelo prefeito, cuja finalidade consistia no direcionamento de certames públicos visando o favorecimento de empresários locais e de familiares que operam, supostamente, por meio de “laranjas”. Há fortes suspeitas acerca do pagamento de vantagens indevidas aos agentes públicos envolvidos no esquema criminoso, com consequente desvio de rendas públicas e prejuízo ao erário.

O pedido cautelar de afastamento do chefe do Executivo foi necessário para se evitar a consumação de novos delitos que estavam na iminência de ocorrer nos últimos meses de seu mandato – renovação ilegal de contratos –, com efeitos danosos à população e à administração do próximo prefeito eleito, bem como para garantir o prosseguimento das investigações sem interferência direta na prova.

A investigação deu conta de fortes evidências de crime de organização criminosa, crimes de responsabilidade, crimes contra a administração (corrupção ativa e passiva) e crimes licitatórios.

Da mesma forma, foi decretada, cautelarmente, a suspensão dos contratos administrativos das três empresas investigadas em curso com o Município de Imbé, bem como a proibição dos empresários de realizar novos contratos a administração municipal, pessoalmente ou por intermédio de outras pessoas físicas ou jurídicas, e de comparecer nas dependências do executivo municipal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia