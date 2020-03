Porto Alegre Prefeitura abre concurso público para professores

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Inscrições devem ser feitas de 17 de março até as 18h de 16 de abril. Foto: Manoelle Duarte/SMED PMPA Inscrições devem ser feitas de 17 de março até as 18h de 16 de abril. (Foto: Manoelle Duarte/SMED PMPA) Foto: Manoelle Duarte/SMED PMPA

A Prefeitura, através da SMPG (Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão) e da Smed (Secretaria Municipal de Educação), anuncia a realização de concurso público para a nomeação de professores efetivos e para a formação de cadastro reserva. O edital nº 22/2020, publicado no Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre) desta sexta-feira (13), informa que as provas serão seletivas de caráter competitivo. A coordenação do processo ficará a cargo da Fundação La Salle.

Estão sendo oferecidas vagas para professor de Ciências Químicas, Físicas e Biológicas (1 vaga), Educação Física (1), Geografia (1), Língua Portuguesa (1), Matemática (1), Artes (1), História (1) e Língua Inglesa (1). Haverá também formação de cadastro reserva em todas essas disciplinas. A escolaridade, exigências mínimas e habilitação legal para poder participar estão explicadas no edital. As provas serão compostas por questões objetivas, redação e de títulos. A carga horária semanal de trabalho será de 20 horas, podendo ser convocado para fazer 30h semanais (regime suplementar de trabalho) ou 40h semanais (regime complementar de trabalho).

As inscrições devem ser feitas de 17 de março até as 18h de 16 de abril, pela internet, neste endereço. O candidato precisa preencher o formulário e emitir o DAM (Documento de Arrecadação Municipal) para pagamento de taxa de inscrição no concurso, através de boleto bancário. O valor é de R$ 257,50 para cargos de nível escolar superior. A data prevista para a realização das provas objetivas e redação é 7 de junho. A data de entrega da prova de títulos dos candidatos aprovados nas provas objetivas e do resultado final ainda será definida.

Os vencimentos serão de R$ 1.972,30 (habilitação de nível superior em nível de graduação representada por licenciatura de curta duração); R$ 2.264,31 (habilitação de nível superior em nível de graduação representada por licenciatura plena); R$ 2.658,48 (habilitação de nível superior em nível de graduação representada por licenciatura plena complementada por curso de Pós-Graduação em nível de: Especialização com, no mínimo, 360 horas-aula; Mestrado ou Doutorado, desde que haja correlação com a área de atuação para a qual tenha sido habilitado no concurso ou na qual esteja atuando por remanejamento oficial dentro da carreira do Magistério).

O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3031-3169 (sede da Fundação La Salle) ou pelo e-mail selecao@fundacaolasalle.org.br.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário