Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

Ao direcionar o leitor do celular para a imagem, o passageiro será informado sobre linhas e tempo previsto. Foto: Divulgação/PMPA Ao direcionar o leitor do celular para a imagem, o passageiro será informado sobre linhas e tempo previsto. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta segunda-feira (19) que inicia nos próximos dias a instalação de QR Codes com link para acompanhamento em tempo real das linhas específicas em cada parada de ônibus. Os pontos foram georreferenciados. Ao direcionar o leitor do seu celular para a imagem de QR Code fixada na parada, automaticamente será aberto um site com a lista das próximas linhas que passam pelo local, tempo estimado e características do veículo (se possui ar-condicionado, por exemplo).

Se preferir, o usuário também poderá acessar as informações baixando os aplicativos no seu smartphone, iOS ou Android. No período de testes, 50 pontos vão receber as informações, que serão fixadas nos postes dos pontos de parada ou na lateral das coberturas. Nessa primeira fase, serão avaliados a durabilidade, funcionalidade e número de acessos às plataformas pela ferramenta.

