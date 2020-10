Bem-Estar Covid-19: governo federal anuncia resultado de ensaio clínico com nitazoxanida

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

O ministro Marcos Pontes e pesquisadores apresentaram os resultados da pesquisa no Palácio do Planalto. Foto: Alan Santos/PR O ministro Marcos Pontes e pesquisadores apresentaram os resultados da pesquisa no Palácio do Planalto. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações) concluiu o estudo clínico com o uso do medicamento nitazoxanida em pacientes na fase precoce da Covid-19. O ministro Marcos Pontes e pesquisadores apresentam os resultados da pesquisa no Palácio do Planalto.

O MCTI iniciou as pesquisas com a nitazoxanida que se basearam em um estudo do Laboratório Nacional de Biociências do CNPEM (Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais), organização social vinculada ao ministério, que com o uso de inteligência artificial e biologia computacional, iniciou estudos com o reposicionamento de fármacos.

