Rio Grande do Sul Sem recursos, mapa definitivo da semana do distanciamento controlado do RS tem três regiões em amarelo e 18 em laranja

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











As regiões Covid em bandeira amarela são Bagé, Cachoeira do Sul e Palmeira das Missões. Foto: Reprodução As regiões Covid em bandeira amarela são Bagé, Cachoeira do Sul e Palmeira das Missões. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Gabinete de Crise confirmou, nesta segunda-feira (19), o mapa do modelo de distanciamento controlado divulgado na sexta-feira (16). Sem o recebimento de recursos, o mapa definitivo da 24ª rodada segue com três regiões com risco baixo, em cor amarela, e 18 regiões com risco médio, em bandeira laranja. As regiões Covid em bandeira amarela são Bagé, Cachoeira do Sul e Palmeira das Missões. As bandeiras são válidas da 0h de terça-feira (20) até as 23h59 de segunda-feira (26).

Essa foi a terceira vez que o mapa preliminar não recebeu pedidos de reconsideração. As outras duas ocorreram na 21ª e na 22ª rodadas. A queda no número de solicitações se deve ao sistema de cogestão, além da redução nos indicadores do avanço da doença, que trouxe a predominância da bandeira laranja.

Das 21 regiões Covid, apenas Uruguaiana, Bagé e Guaíba não aderiram ao sistema compartilhado. As outras 18 já adotam protocolos alternativos às bandeiras definidas pelo governo – Cachoeira do Sul, Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Ijuí, Lajeado, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo e Taquara

Atividades presenciais nas escolas

Como o Estado está, há duas semanas consecutivas, sem registro de regiões em bandeira vermelha, todas as 21 regiões Covid estão autorizadas a retomar ou manter as atividades presenciais nas escolas.

Vale lembrar que eventos de grande porte só podem ser retomados em municípios que autorizaram e que estão no processo de retomada escolar. A condição foi estabelecida como forma de elencar uma prioridade na retomada de atividades.

As atividades presenciais nas escolas de Educação Infantil foram retomadas em 8 de setembro. No dia 21 de setembro, foi a vez das instituições de Ensino Superior, Ensino Médio e Ensino Técnico. O Ensino Médio estadual deve iniciar o retorno nesta terça-feira (20).

Regiões em bandeira amarela (3)

Bagé

Cachoeira do Sul

Palmeira das Missões

Regiões em bandeira laranja (18)

Canoas

Capão da Canoa

Caxias do Sul

Cruz Alta

Erechim

Guaíba

Ijuí

Lajeado

Novo Hamburgo

Passo Fundo

Pelotas

Porto Alegre

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Santa Rosa

Santo Ângelo

Taquara

Uruguaiana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul