Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

A medida vigora até as 6h de segunda-feira Foto: Divulgação A medida vigora até as 6h de segunda-feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com o objetivo de evitar a propagação do novo coronavírus, a prefeitura de Alegrete, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, decretou lockdown neste fim de semana. A medida vale das 21h30min desta sexta-feira (24) até as 6h de segunda-feira (27).

Conforme a prefeitura, estão autorizados a funcionar nesse período apenas hospitais, farmácias e postos de combustíveis – somente para abastecimento.

O prefeito Márcio Amaral pediu a compreensão da comunidade e afirmou que a medida “é necessária no sentido de proteger a todos”. O município registra mais de 170 casos confirmados de Covid-19.

