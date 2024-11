Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre alerta sobre golpe do alvará irregular

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

A vítima recebe, por e-mail, notificação de que o alvará do seu negócio está vencido e necessita de renovação, mediante pagamento de multa Foto: Cesar Lopes/PMPA (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A Sala do Empreendedor, ligada à Smdet (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo) de Porto Alegre, recebeu recentemente inúmeros relatos sobre o golpe do alvará irregular. A vítima recebe, por e-mail, notificação de que o alvará do seu negócio está vencido e necessita de renovação, mediante pagamento de multa.

A Smdet esclarece que a prefeitura não entra em contato via telefone ou e-mail para informar sobre a situação do alvará. A única forma de fiscalização ocorre pessoalmente pela equipe de Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Os fiscais realizam as vistorias devidamente identificados.

A Sala do Empreendedor orienta que as pessoas não respondam ao e-mail, ou cliquem nos links enviados na mensagem. Além disso, recomenda que o empreendedor registre Boletim de Ocorrência na Polícia Civil, tão logo receba a notificação.

