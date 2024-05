Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre entrega mais de 15 mil cestas básicas para abrigos familiares

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

Auxílios são fornecidos nos bairros ou por solicitações via 156 Foto: Adriana Corrêa/SMGOV/PMPA Auxílios são fornecidos nos bairros ou por solicitações via 156. (Foto: Adriana Corrêa/SMGOV/PMPA) Foto: Adriana Corrêa/SMGOV/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre já forneceu 15.204 cestas básicas para abrigos familiares de pessoas que estão acolhendo em suas casas amigos ou parentes atingidos pela enchente. São duas modalidades: ações descentralizadas com entregas nas regiões e atendimento domiciliar por meio de cadastro no 156.

Entrega residencial

Desde o início da atividade, em 16 de maio, até terça-feira (21), já foram concedidas 1.404 cestas básicas e 35 mil litros d’água, contemplando 4.556 pessoas, em 1.582 locais. Foram designados 40 homens do 8ª Batalhão de Logística do Exército Brasileiro para a entrega diária dos donativos.

De acordo com o secretário adjunto da Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Bruno Caldas, quando os agentes não são atendidos nas residências ou abrigos, são orientados a retornar no dia seguinte para nova tentativa. Até o momento, não houve atendimento em 197 locais, por problemas de cadastro, endereço ou recepção negada.

Entrega descentralizada

Realizada pela Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política, por meio das subprefeituras. Os donativos são levados por servidores públicos e voluntários, diretamente nos territórios. Nesta modalidade, 13,8 mil cestas básicas já foram distribuídas aos abrigos familiares.

Desde o dia 10, as ações chegaram a 15 regiões na primeira rodada, alcançando 79 bairros. Já na segunda rodada, foram atendidas 11 regiões. Além disso, nos últimos três dias estão sendo encaminhados donativos para os moradores das ilhas Grande dos Marinheiros, das Flores e Pavão. Nesta quarta-feira, 22, foram entregues 200 cestas básicas para famílias acampadas às margens da BR-290.

Outras regiões serão contempladas novamente nos próximos dias, conforme a disponibilidade de cestas básicas. Os itens estão sendo encaminhados pela Defesa Civil do Estado e também adquiridos pela prefeitura.

A operação de entregas de cestas básicas para abrigos familiares é desencadeada a partir da Central de Logística, que organiza o recebimento de doações de grande porte. As ações são realizadas em conjunto com a Central de Transporte Enchente, gerida pela Secretaria de Mobilidade Urbana para atender demandas de ajuda humanitária, que leva os donativos para as entregas nas regiões.

Como receber cestas básicas para abrigos familiares

Diretamente nos territórios

É preciso preencher na hora um cadastro com identificação e endereço, informando quantas pessoas está abrigando em sua casa. Os donativos são entregues por servidores públicos e voluntários, conforme ordem de chegada, após o preenchimento do cadastro.

Via 156

Pedido deve ser solicitado pelo serviço 156, na opção 3 – Doações (Enchente). As entregas estão sendo feitas pelo poder público, em parceria com o 8ª Batalhão de Logística do Exército Brasileiro, a partir da demanda e disponibilidade.

2024-05-23