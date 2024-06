Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre planeja fechar permanentemente oito comportas

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2024

A estimativa é de que o fechamento definitivo se dê entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro de 2025 Foto: Luciano Lanes/PMPA A estimativa é de que o fechamento definitivo se dê entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro de 2025 (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) está trabalhando no projeto do fechamento permanente de oito das 14 comportas que fazem parte do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre. O projeto está previsto para ser concluído em 30 dias e logo após será contratada a execução da obra.

“Os portões serão substituídos por paredes de concreto, impermeabilizadas, para que não haja necessidade de abertura e fechamento de comportas, otimizando a ação do Dmae nos demais portões”, esclarece o diretor-geral do departamento, Mauricio Loss.

As comportas 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13 e 14 serão fechadas definitivamente com um muro de concreto. O portão 11 será concretado parcialmente, ficando um vão de 4 metros de largura para acesso de veículos e pedestres no porto. A estimativa é de que o fechamento definitivo se dê entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro de 2025.

