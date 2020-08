Representantes de academias da Capital estiveram reunidos com a prefeitura nesta quinta-feira (6) para debater protocolos sanitários visando a retomada das atividades do segmento. Membros do Cref (Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul), da AAGU (Associação Brasileira de Academias e da Associação das Academias Gaúchas Unidas) foram ouvidos pelos secretários Bruno Miragem e Leonardo Hoff, da Secovid (Secretaria Extraordinária de Enfrentamento do Coronavírus) e da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico).

O objetivo dos encontros foi levantar medidas para possibilitar a reabertura das academias de forma segura. “Estamos estabelecendo um diálogo aberto, considerando a expertise dos profissionais da área, de forma que possamos estabelecer regras que funcionem do ponto de vista sustentável e também da saúde dos clientes”, destaca Miragem. De acordo com o secretário, as ações estão sendo estudadas pelo CTECOV (Comitê Temporário de Enfrentamento ao Coronavírus).

“Estamos buscando construir, em conjunto, meios para uma retomada economicamente viável para os negócios e segura para a saúde da população. É um desafio equilibrar modelos tão distintos, por isso as análises e estudos minuciosos por parte das equipes da prefeitura. Neste momento, a contribuição das entidades representativas é essencial”, afirma Hoff.