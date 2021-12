Esporte Premiação do Brasileirão: saiba quanto cada clube ganhou com a classificação final

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Campeão, o Atlético-MG ficou com o maior prêmio. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As brigas pela Libertadores da América e contra o rebaixamento deixaram o torcedor em estado de nervos ao longo da última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, para os clubes, estas não são as únicas definições que importam. A premiação por desempenho também é um atrativo. E, com o desfecho do campeonato, já é possível saber quanto cada time embolsou.

Cada posição na tabela vale uma quantia diferente em termos de premiação. Um valor que varia de 11 milhões de reais (destinado ao 16º colocado) a 33 milhões de reais (para o campeão). Apenas os quatro últimos não têm direito a esta receita.

Este valor é equivalente à terceira parcela do contrato de televisionamento. Em vigor desde a edição de 2019, o modelo prevê o pagamento em três cotas. A primeira, de 40% do total, é compartilhada igualmente entre os 20 participantes. A segunda, de 30%, é distribuída conforme o número de jogos transmitidos de cada time. A última, também de 30%, varia com a classificação final.

Veja a lista de prêmios em dinheiro: Atlético-MG – 33 milhões de reais; Flamengo – 31,3 milhões de reais; Palmeiras – 29,7 milhões de reais; Fortaleza – 28 milhões de reais; Corinthians – 26,4 milhões de reais; Bragantino – 24,7 milhões de reais; Fluminense – 23,1 milhões de reais; América-MG – 21,4 milhões de reais; Atlético-GO – 19,8 milhões de reais; Santos – 18,1 milhões de reais; Ceará –15,5 milhões de reais; Internacional – 14,6 milhões de reais; São Paulo – 13,7 milhões de reais; Athletico – 12,8 milhões de reais; Cuiabá – 11,9 milhões de reais; Juventude – 11 milhões de reais.

Palmeiras, Santos, Athletico-PR, Ceará, Bahia, Chapecoense e Fortaleza podem apresentar alguma variação na premiação final do campeonato por terem assinado com a Turner para transmitir seus jogos na TV fechada. As demais equipes possuem contrato com a Rede Globo (TV aberta, Premiere e SporTV).

Melhores do Brasileirão

A 52ª edição do Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet foi realizada nesta sexta-feira e premiou os melhores jogadores de cada posição do Campeonato Brasileiro 2021. Destaque para Hulk, do campeão Atlético-MG, que levou três prêmios: melhor atacante, artilheiro e a Bola de Ouro, dada ao melhor jogador da competição.

“Ser campeão brasileiro, artilheiro, Bola de Prata e Bola de Ouro está sendo muito gratificante. É saber desfrutar com os pés no chão e procurar melhorar a cada dia. Obrigado a todos que votaram em mim”, afirmou Hulk após receber a Bola de Ouro.

Dos 11 jogadores da seleção do Bola de Prata, sete são do Galo. O prêmio de melhor goleiro ficou com Everson (Atlético-MG). A dupla de zaga tem Léo Ortiz (Red Bull Bragantino) e Junior Alonso (Atlético-MG). Os dois laterais premiados jogam no Galo: Mariano e Guilherme Arana. Os volantes do Bola de Prata são Edenilson (Inter) e Jair (Atlético-MG).

Já Raphael Veiga (Palmeiras) e Nacho Fernández (Atlético-MG) levaram o prêmio como melhores meias. A

dupla de ataque do Bola de Brata é composta por Hulk e Artur (Red Bull Bragantino).

A Bola de Prata de melhor técnico ficou com Cuca, comandante na campanha do título do Atlético-MG. Já

Zaracho, também do Galo, levou a Bola de Prata de revelação do Brasileiro.

O prêmio de gol mais bonito foi para Andreas Pereira, que marcou em cobrança de falta para o Flamengo

contra o Juventude. Ele falou sobre o golaço após receber o prêmio.

“No momento da falta, o Filipe Luís falou para eu tentar chutar no gol. Ele viu um treino que acertei algumas,

e eu falei que ia tentar. Quando a bola saiu do meu pé, eu achei que ela ia por cima, mas ela deu a caída

no final e fui feliz. Foi um momento muito feliz que vou guardar comigo para sempre”, disse Andreas Pereira

em entrevista coletiva

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte