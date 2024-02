Geral Presidente argentino “faz as pazes” com o Papa, também um argentino

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2024

O presidente Javier Milei é recebido pelo Papa Francisco no Vaticano. (Foto: Vatican Media)

Um sorriso e um abraço marcaram o primeiro encontro entre o presidente Javier Milei e o Papa Francisco, no domingo (11), no Vaticano, após a canonização da Beata Maria Antonia de Paz y Figueroa, a primeira santa argentina. O gesto ensaia uma possível reconciliação entre os líderes – depois de Milei tê-lo insultado em várias ocasiões durante a campanha – e soma-se a outros acenos de paz. Por outro lado, também expõe uma agenda externa do ultraliberal que rompe com a tradição argentina, forjada nos seus interesses pessoais, políticos e religiosos. Francisco e Milei também tiveram uma audiência nessa segunda-feira (12).

O cumprimento de domingo entre os líderes ocorreu após a celebração, quando Francisco, saindo do templo em sua cadeira de rodas, voltou a cumprimentar o presidente argentino. Pouco antes da celebração, Milei e sua delegação foram recebidos por Francisco em uma saudação protocolar. Entre eles estavam: a secretária-geral da Presidência e irmã de Milei, Karina, a chanceler Diana Mondino, e os ministros do Interior e Capital Humano, Guillermo Franco e Sandra Pettovello, respectivamente, e o governador de Buenos Aires, Jorge Macri.

Um abraço também foi reservado a Franco, que foi aluno de Francisco quando este ainda não era sacerdote, mas sim um “professor” jesuíta que lecionava literatura e psicologia no colégio d’O Salvador, em Buenos Aires.

O presidente argentino, um economista de extrema direita que no passado chamou o Papa de “imbecil”, “comunista que acoberta ditadores assassinos” e “representante do maligno”, levantou-se quando Francisco entrou na basílica no início da cerimônia e, na missa, ajoelhou-se durante a consagração.

O encontro também foi registrado pelo líder argentino nas redes sociais. “Muito obrigado”, escreveu Milei em uma legenda no Instagram, cuja foto mostra o momento em que cumprimenta o Papa. A publicação também foi compartilhada no X (antigo Twitter).

O ápice da celebração ocorreu o às 9h45 (6h45 no horário de Brasília), quando Francisco leu uma frase em latim e alçou a Beata Maria Antonia de Paz y Figueroa, conhecida como Mama Antula (1730-1799), à santa.

A recepção calorosa entre Francisco e Milei foi uma das imagens do dia e o ponto culminante de uma semana agitada para o presidente, que viajou a Jerusalém, rezou emocionalmente no Muro das Lamentações, teve sua primeira grande crise com o fracasso de seu pacote de mega-reforma, lançou inúmeros insultos a seus detratores e ainda teve tempo de fazer turismo em Roma antes de ver o papa.

A reunião de domingo foi um primeiro contato antes de uma audiência na manhã dessa segunda-feira no Vaticano, onde Francisco e Javier Milei conversaram por pouco mais de uma hora. Durante os cordiais colóquios na Secretaria de Estado, foi expressa a satisfação pelas boas relações entre a Santa Sé e a República Argentina e o desejo de fortalecê-las ainda mais. Em seguida, abordaram o programa do novo governo para combater a crise econômica.

Na continuidade da conversa, foram tratadas várias questões internacionais, em particular os conflitos em andamento e o compromisso com a paz entre as nações. As informações são do jornal O Globo e do site Vatican News.

