Por Redação O Sul | 25 de maio de 2023

Presidente do BNDES disse ter aprovado R$ 20 bilhões em crédito com juro de 1,7% ao ano para inovação. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, anunciou em evento nesta quinta-feira (25) um pacote de novas linhas de crédito para a indústria.

A principal medida anunciada leva R$ 20 bilhões para investimentos em inovação, com taxa de juros de 1,7% ao ano. “Nós aprovamos R$ 20 bilhões, nos próximos quatro anos, para inovação, com uma taxa de juros de 1,7% ao ano. Então, pode ir para o BNDES quem quiser fazer inovação, porque vai ter dinheiro com juro barato e vamos retomar esse processo”, disse.

Mercadante ainda anunciou que o banco irá direcionar outros R$ 2 bilhões somente para a exportação na indústria, com condições semelhantes às oferecidas ao agronegócio. Para essa operação, ele disse ter reduzido o “spread” da instituição em 61%.

“Nós estamos pegando R$ 2 bilhões e estamos reduzindo 61% do spread do BNDES, estamos indo para o osso. Nós estamos abrindo mão praticamente do spread do banco para ajudar a indústria a exportar.”

Em sua fala, o presidente ainda defendeu que o Brasil tenha um “plano nacional industrializante, inovador e de desenvolvimento”. Segundo Mercadante, “o governo está criando um conselho para se dedicar a isso”.

2023-05-25