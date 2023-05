Grêmio Grêmio encaminha a renovação do atacante Nathan Fernandes do sub-20

25 de maio de 2023

Nathan Fernandes deve assinar o novo contrato nos próximos dias Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio

Após a vitória no clássico Grenal sub-20, o Grêmio está encaminhando a renovação de contrato do atacante Nathan Fernandes, de 18 anos. O jogador marcou o gol da vitória na última quarta-feira (24). Além disso, Nathan ficou no banco de reservas no Grenal do Brasileirão onde o Tricolor venceu por 3 a 1 o Inter.

O atual contrato do jogador vence no dia 31 de janeiro da temporada de 2024. A tendência é que o vínculo seja ampliado por três temporadas. Além disso, terá uma valorização salarial e a multa rescisória para o exterior deve aumentar.

Atualmente Nathan não faz parte do elenco principal de forma oficial, porém já foi chamado por Renato Portaluppi para participar de atividades de treinamento. Ele é tratado como uma das promessas da base do Grêmio. O atleta está desde os 10 anos em Porto Alegre, no CT do Cristal.

