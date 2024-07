Política Presidente do partido de Bolsonaro pede socorro a Michel Temer para voltar a falar com o ex-presidente

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em ano eleitoral, Valdemar e Bolsonaro estão proibidos de conversar desde fevereiro. (Foto: Divulgação/PL)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, recorreu ao ex-presidente Michel Temer (MDB) para ter o direito de voltar a falar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em ano eleitoral, Valdemar e Bolsonaro estão proibidos de conversar desde fevereiro por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da investigação sobre uma tentativa de golpe de Estado no País.

Valdemar pediu a Temer para interceder sobre o assunto junto a Moraes. O ex-presidente da República é próximo ao magistrado, que foi seu ministro da Justiça e indicado por ele à Suprema Corte. Segundo informações da Coluna do Estadão, Temer avisou ao dirigente partidário que Moraes deve recebê-lo no STF em agosto, após o recesso do Judiciário.

Para o presidente do PL, a proibição de conversar com Bolsonaro, atrapalha o partido nas eleições municipais. O ex-presidente é o principal cabo eleitoral da sigla.

A investida de Valdemar sobre Alexandre de Moraes se arrasta há meses. O ex-deputado também procurou o ministro do STF Gilmar Mendes em busca de uma conversa com o magistrado. Ainda assim, nos bastidores do PL, as principais lideranças descartam um recuo de Moraes antes das eleições.

Moraes

Apesar do aprofundamento das investigações sobre as joias sauditas e as fraudes nos cartões de vacinação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente da legenda, Valdemar da Costa Neto, espera a reversão das medidas cautelares impostas, em fevereiro, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal que o impedem de se encontrar com Bolsonaro.

Valdemar disse, na noite de quarta-feira (10), durante a festa do pré-candidato à presidência da Câmara dos Deputados Elmar Nascimento (União-BA), que espera ter a oportunidade de ser recebido por Moraes na primeira quinzena de agosto.

Valdemar disse que a situação está insuportável. “Precisamos viver em paz”, argumentou. O presidente do partido se disse preocupado com a condução da legenda, em pleno ano eleitoral, sem poder participar de qualquer evento que tenha o seu principal ativo eleitoral, o ex-presidente Bolsonaro.

Sem sucesso em seus pedidos anteriores para o levantamento das restrições de Moraes, Valdemar agora conta com o apoio da mediação e interlocução do ex-presidente Michel Temer. O ex-presidente da República tem uma relação antiga com Moraes. Indicou o magistrado para a vaga na Suprema Corte durante o seu mandato.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/presidente-do-partido-de-bolsonaro-pede-socorro-a-michel-temer-para-voltar-a-falar-com-o-ex-presidente/

Presidente do partido de Bolsonaro pede socorro a Michel Temer para voltar a falar com o ex-presidente

2024-07-11