Presidente do PSDB diz que o resultado das prévias do partido deve sair às 18h deste sábado

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2021

“Está caminhando muito bem. Mais de 8 mil votos computados”, disse Bruno Araújo Foto: Divulgação “Está caminhando muito bem. Mais de 8 mil votos computados”, disse Bruno Araújo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, afirmou neste sábado (27) que o resultado das prévias do partido deve sair até as 18h. A legenda busca definir qual será o candidato que concorrerá à Presidência da República nas eleições 2022.

A votação recomeçou às 8 horas deste sábado. Os filiados poderão escolher até às 17 horas entre Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ou João Doria, governador de São Paulo.

“Se nenhuma intercorrência ocorrer, estamos trabalhando para ter resultados entre 17h30 e 18 horas”, disse Bruno Araújo. “Está caminhando muito bem. Mais de 8 mil votos computados”.

Segundo o presidente do PSDB, o partido adotou medidas para não repetir o ocorrido na última semana, quando o aplicativo de votação apresentou problemas. “O que houve semana passada muito provavelmente foi um ataque ao PSDB e à democracia… Uma semana atrás houve mais de 1500 pedidos de acessos, muitos do exterior. Montamos uma estrutura de segurança cibernética muito forte, mais robusta do que foi na semana passada”.

Partido dividido?

Bruno Araújo disse que o resultado da eleição não irá dividir o partido. “Esse candidato [vencedor] vai começar a construir e aparar feridas abertas, construir unidades internas e sentar para candidaturas de centro para oferecer uma candidatura fora da polarização.”

