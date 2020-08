Presidente do Supremo é internado com pneumonite alérgica

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, foi internado em um hospital de Brasília (DF) neste domingo (09) com diagnóstico de pneumonite alérgica. A informação foi confirmada pela assessoria do tribunal.

Segundo a assessoria, Toffoli passa bem e, “a princípio”, não deverá ficar de licença médica. O presidente da Corte deve continuar despachando. Ainda segundo a assessoria do STF, Toffoli testou negativo para a Covid-19.

O ministro do Supremo também esteve internado em julho deste ano, desta vez em um hospital de São Paulo, por conta de um acidente doméstico. No dia 19 de julho, o presidente da Corte bateu a cabeça e sofreu um pequeno corte, em um acidente em sua casa em Marília, interior de São Paulo.

No fim de maio deste ano, Toffoli fez uma cirurgia para drenagem de um abscesso e também precisou ser internado. Na época, o ministro apresentou sintomas de infecção pelo novo coronavírus, mas os testes deram negativo para Covid-19.