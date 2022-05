Política Presidente do Supremo recebe ministro da Defesa após tensão com as Forças Armadas

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2022

Presidente do STF, Luiz Fux, se reuniu nesta terça-feira com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Oliveira. (Foto: Divulgação)

Diante do estremecimento na relação entre o STF (Supremo Tribunal Federal) e as Forças Armadas, o presidente da Corte, Luiz Fux, se reuniu nesta terça-feira (3) com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Oliveira. O encontro, que durou cerca de uma hora, ocorreu logo após Fux ter se encontrado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Após a reunião, o STF divulgou uma nota relatando que “o ministro da Defesa afirmou que as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia brasileira e que os militares atuarão, no âmbito de suas competências, para que o processo eleitoral transcorra normalmente e sem incidentes”.

Em contrapartida, Fux reafirmou que o Supremo “preza pela harmonia entre os poderes e pelo respeito entre as instituições”.

Também em uma nota à imprensa, o Ministério da Defesa afirmou a reunião discutiu “o respeito entre as instituições” e “a colaboração das Forças Armadas para o processo eleitoral”. “O Ministro da Defesa reafirmou, ainda, o permanente estado de prontidão das Forças Armadas para o cumprimento das suas missões constitucionais”, diz a nota.

As reuniões desta terça-feira ocorrem após uma semana de tensão na Praça dos Três Poderes, motivadas pelo indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), medida considerada uma afronta ao Supremo, e a declaração do ministro Luís Roberto Barroso de que as Forças Armadas estão sendo “orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral”. A afirmação foi rebatida em nota pelo Ministério da Defesa, que acusou o magistrado de ser “irresponsável” por fazer tal afirmação.

Após a declaração de Barroso, Bolsonaro também voltou a questionar, sem provas, a confiabilidade das urnas eletrônicas e defendeu que as Forças Armadas façam uma apuração paralela.

Antes de se reunir com o presidente do STF, o general Paulo Sérgio Oliveira esteve duas vezes com Bolsonaro na manhã desta terça-feira. Primeiro, esteve na reunião do Alto Comando do Exército. Em seguida, houve um encontro com os comandantes das três Forças no Ministério da Defesa.

Cotado para vice de Bolsonaro na reeleição, general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, participou dos dois encontros. Os compromissos não constavam na agenda oficial do presidente.

Oficiais do Exército minimizaram a presença de Bolsonaro na reunião do Alto Comando, justificando que a participação dele tem ocorrido com regularidade desde o início do mandato. De acordo com integrantes da Força, Bolsonaro viu uma apresentação rápida sobre projetos em andamento do Exército e questões orçamentárias. As reuniões da cúpula da Força são marcadas com um ano de antecedência.

Já o Ministério da Defesa, no início da tarde, publicou nas redes sociais uma foto da reunião de Bolsonaro com o ministro Paulo Sérgio e os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Na publicação, a pasta informa apenas que “na ocasião, foram discutidos assuntos de interesse da Defesa Nacional”.

Nos comentários, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), uma das principais aliadas do presidente, escreveu: “Espero que o assunto da transparência tenha sido pauta.” As informações são do jornal O Globo.

