Polícia Presos quatro criminosos após perseguição a veículo roubado em Alvorada

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

O carro em questão, um Fiat de modelo Grand Siena, na cor branca, foi levado pelos bandidos no bairro Jardim Algarve Foto: Brigada Militar/Divulgação O carro em questão, um Fiat de modelo Grand Siena, na cor branca, foi levado pelos bandidos no bairro Jardim Algarve. (Foto: Brigada Militar/Divulgação) Foto: Brigada Militar/Divulgação

A perseguição a um veículo roubado em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, chegou ao fim com a prisão de quatro criminosos na madrugada deste sábado (14). Segundo o 24º Batalhão de Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta da 1h na rua Princesa Isabel, no Bairro Americana.

O carro em questão, um Fiat de modelo Grand Siena, na cor branca, foi levado pelos bandidos no bairro Jardim Algarve. Durante as buscas, o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu na parede de uma igreja. A partir desse momento, foi efetuada a prisão de dois homens e a apreensão de dois adolescentes.

A polícia recolheu uma réplica de uma pistola e aparelhos celulares junto aos criminosos. Os envolvidos no caso foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Alvorada.

