Por Redação O Sul | 13 de março de 2024

Polícia Civil e Brigada Militar concederam entrevista coletiva para esclarecer o crime. Foto: Sd Torres/BM Polícia Civil e Brigada Militar concederam entrevista coletiva para esclarecer o crime. (Foto: Sd Torres/BM) Foto: Sd Torres/BM

A Polícia Civil confirmou, na manhã desta quarta-feira (13), a prisão de quatro suspeitos de envolvimento na morte da professora Diná Hadres, de 53 anos, durante uma tentativa de assalto em Portão, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O crime, que chocou a comunidade local, ocorreu no fim da tarde de segunda-feira (11). Os suspeitos foram presos na terça-feira (12). A arma do crime e o veículo utilizado na tentativa de assalto foram apreendidos.

“Dessa forma, com o trabalho conjunto entre Polícia Civil e Brigada Militar, quatro pessoas foram presas em flagrante por latrocínio, elucidando o crime”, afirmou a Polícia Civil.

Entenda o caso

No fim da tarde de segunda-feira, no bairro Boa Vista, em Portão, a vítima estava dentro do seu veículo com a filha, aguardando o marido chegar do trabalho, de ônibus. Quando o homem desceu do ônibus e ela abriu a porta do carro, dois bandidos abordaram a professora. Eles desceram de um carro que tinha passado ao lado da vítima havia poucos instantes.

A dupla, então, anunciou o assalto. A vítima, assustada, desceu do veículo e pediu socorro ao marido. Um dos bandidos atirou duas vezes contra a professora, atingindo-a no peito. Ela foi levada a um hospital, mas não resistiu.

O marido da vítima informou à polícia que os ladrões embarcaram em um Sandero, de cor preta. A partir de análises de imagens de câmeras de videomonitoramento, o veículo e o condutor foram identificados pela Polícia Civil. O motorista estava vestindo uma camisa laranja.

A Brigada Militar foi informada para proceder abordagem ao veículo. O proprietário do carro, sem antecedentes policiais, prestou depoimento e informou que havia vendido o mesmo para uma revenda de veículos em Canoas. Em diligências no estabelecimento, foi identificado um casal que, no dia anterior (segunda-feira), no fim da manhã, esteve no local. Nas imagens, uma suspeita estaria usando uma camisa laranja semelhante à utilizada pelo condutor do veículo no dia do crime.

Na tarde de terça-feira, um suspeito foi abordado pela Polícia Civil e pela Brigada Militar no bairro Mathias Velho, em Canoas, dirigindo o veículo utilizado no crime. Ele indicou o local onde estaria o revólver usado no delito. Ele e a companheira foram conduzidos à Delegacia de Polícia. O veículo foi apreendido e perícias foram solicitadas.

Ambos os suspeitos negaram ter descido do veículo, afirmando que estariam apenas acompanhando os responsáveis pelo crime, indicando outros dois participantes. O marido da vítima e testemunhas que estavam próximas ao local do fato reconheceram a arma e o suspeito como um dos assaltantes que abordou a vítima, mas não como o que efetuou os disparos. O suspeito informou que seria motorista de aplicativo e estaria prestando um serviço aos criminosos.

Após diligências, a Brigada Militar prendeu, na noite de terça-feira, em Porto Alegre, os outros dois suspeitos indicados pelo casal. A dupla foi submetida a reconhecimento pelas testemunhas, cujo resultado foi positivo. As quatro pessoas foram autuadas em flagrante por latrocínio.

