Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

Na véspera do casamento que parou o mundo, em julho de 1981, o príncipe Charles, futuro rei da Inglaterra, falou a Diana que não a amava. Essa informação foi dada pelo astrólogo da princesa e aparece no documentário “The Diana Interview: the revenge of a princess” (A entrevista de Diana: a vingança de uma princesa”), que vai ao ar na próxima semana, em função dos 25 anos da polêmica entrevista que ela deu ao programa “Panorama” e contou das traições do marido.

“Uma das coisas mais chocantes que Diana me contou foi que, na noite anterior ao casamento, Charles disse a ela que não a amava”, disse o astrólogo Penny Thornton. “Acho que Charles não queria ir ao casamento com base em uma premissa falsa. Ele queria acertar as contas com ela e foi devastador para Diana. Ela pensou em não comparecer ao casamento.”

Na polêmica entrevista que é tema central do documentário, Diana revelou que ela e o príncipe Charles estiveram envolvidos em casos durante o casamento. O príncipe Charles retomou um relacionamento com a ex-namorada (e atual esposa) Camilla Parker-Bowles, contribuindo para a separação em 1992.

Quando o jornalista Martin Bashir perguntou se Camilla foi um “fator” no colapso na relação, Diana respondeu: “Bem, éramos três neste casamento, então estava um pouco lotado”. A citação incrivelmente sincera logo ecoou em todo o mundo.

Diana também confirmou seu relacionamento com o ex-oficial de cavalaria britânico James Hewitt. Quando Bashir perguntou se ela era infiel a Charles, ela disse sobre Hewitt: “Sim, eu o adorava. Sim, estava apaixonada por ele”.

Recentemente, o diretor geral da BBC pedir desculpas a Charles pela conduta do jornalista Martin Bashir para conseguir a polêmica entrevista, dada por Diana em 1995 ao programa “Panorama. O profissional mostrou extratos bancários falsos para Charles Spencer, alimentando rumores de que um ex-segurança era pago para espionar Lady Di. Isso teria corroborado para que ela aceitasse falar sobre as traições do príncipe Charles em rede nacional.

Segundo o jornal The New York Post, Tim Davie, diretor-geral da rede, escreveu para Charles desculpando-se pela forma como tudo foi conduzido à época.

“Sugerir que os documentos falsos eram genuínos estava errado na época e está errado agora. A BBC de hoje tem o prazer de se desculpar por isso. Os processos editoriais da BBC são agora ainda mais difíceis e isso não aconteceria hoje”, disse um comunicado de um porta-voz da BBC enviado ao The Post no mês passado. “Os registros da BBC dizem que a princesa de Gales disse que não tinha visto os documentos simulados e que eles não tiveram nenhum papel em sua decisão de participar da entrevista.”

Realizada em 1995 no Kensington Palace, a conversa de Diana com Bashir teve recorde de audiência, totalizando 23 milhões de pessoas sintonizadas no canal. As informações são do jornal O Globo.

