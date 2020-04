Notas Brasil Procuradora aponta interferência de Bolsonaro no Exército

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

A procuradora-regional da República, Raquel Branquinho, enviou uma representação à Procuradoria da República no Distrito Federal (PR-DF) apontando indícios de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, violou a Constituição ao interferir no Exército no episódio em que a instituição revogou três portarias sobre o controle de armas e munições.

