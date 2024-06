Acontece Profissionais da educação atingidos pelas enchentes ganham ação especial para retomarem suas vidas

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Iniciativa do Colégio Farroupilha cria fundo para ajudar os trabalhadores do setor na volta para casa, com doação de móveis e eletrodomésticos. Foto: Farroupilha Divulgação Foto: Farroupilha Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Colégio Farroupilha, localizado em Porto Alegre, está com uma campanha destinada para profissionais de diversas escolas do Rio Grande do Sul, que perderam suas casas na maior tragédia climática do estado e precisam retomar suas vidas.

Com um fundo criado exclusivamente para este fim, a iniciativa “Colégio Farroupilha Ajuda” fará a doação de móveis e eletrodomésticos a profissionais da Educação Básica e do Ensino Médio, com valor de até R$ 10 mil para cada contemplado. As inscrições são feitas por um formulário eletrônico, cujas respostas serão analisadas por um comitê, de acordo com o regulamento da ação.

Podem participar quaisquer profissionais atuantes em qualquer cargo da área da educação no período da enchente – como auxiliares de ensino, auxiliares de limpeza, diretores, merendeiras, porteiros, professores e zeladores, entre outros.

“Queremos ajudar na reconstrução, nesse retorno para casa, de pessoas que trabalham na educação e tiveram seus lares devastados. Temos que cuidar dos profissionais que atuam nessa frente. Esta é a nossa bandeira”, garante a diretora pedagógica do Colégio Farroupilha, Marícia Ferri.

O número de pessoas ajudadas depende do montante arrecadado. Todas as informações necessárias e o regulamento podem ser encontradas no site da campanha, através dele também será feita a prestação de contas. As doações podem ser feitas pela chave Pix enchentes@colegiofarroupilha.com.br.

A prioridade serão residências consideradas muito impactadas, ou seja, aquelas que sofreram danos significativos e extensos, afetando diferentes aspectos da casa. Estrutura e mobília arruinadas, sem possibilidade de reutilização, em decorrência das inundações, entram nesse grupo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/profissionais-da-educacao-atingidos-pelas-enchentes-ganham-acao-especial-para-retomarem-suas-vidas/

Profissionais da educação atingidos pelas enchentes ganham ação especial para retomarem suas vidas

2024-06-06