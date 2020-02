Acontece Programação especial no feriadão de Carnaval no Barco Cisne Branco

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

Foto: Divulgação

O Carnaval é um dos feriados mais esperados pelos brasileiros. E quem for aproveitar a data em Porto Alegre, tem no Happy Hour do Barco Cisne Branco uma grande opção de lazer, cultura e diversão.

A programação terá um duo de samba na sexta-feira (21) e na terça-feira (25), comandado por Rodrigo Duarte e Isaías Luz. No sábado (22) e no domingo (23), sobe ao palco o cantor Fredi Bessa. Já na segunda-feira (24), o Espaço Cultural Flutuante receberá a banda Kaiena, para uma apresentação de Rock.

Os ingressos estão disponíveis nos pontos de venda do Barco Cisne Branco no Shopping João Pessoa (3o pavimento), Lindóia Shopping (térreo) e Cais do Porto (Armazém B3). Os valores são de R$ 45,00, com meia-entrada para idosos, jovens entre 6 e 15 anos, estudantes e professores.

Happy Hour do Barco Cisne Branco/ 21, 22, 23, 24 e 25 de fevereiro/ Cais do Porto (Armazém B3) / 18h, com 1h30 de passeio

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário