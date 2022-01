Geral Propagandas de carros na França deverão ter mensagens para incentivar outros meios de transporte

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A medida vale a partir de março e visa promover alternativas de locomoção que sejam menos nocivas para o meio ambiente. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As montadoras de carros na França precisarão incluir uma mensagem incentivando outros meios de transporte ao final de peças publicitárias. A medida vale a partir de março e visa promover alternativas de locomoção que sejam menos nocivas para o meio ambiente.

As empresas poderão escolher entre três mensagens: “considere caronas”, “para viagens curtas, opte por caminhar ou ir de bike” ou “use o transporte público para viagens do dia a dia”. Elas precisarão ainda incluir a hashtag “Se Déplacer Moins Polluer” – “Transporte Menos Poluente”, em tradução livre.

A exigência é similar ao aviso em comerciais de bebidas alcoólicas no Brasil, por exemplo, que sempre são acompanhadas de alertas para o consumo com moderação.

Na França, exigências como essa já são impostas para anúncios de comida, por exemplo. A regulação demanda que as empresas incentivem as pessoas a consumirem mais frutas e vegetais.

A demanda francesa vale para publicidades veiculadas em todos os meios, incluindo televisão, rádio, teatros, internet, jornais e revistas. As montadoras que desrespeitarem terão que pagar multa de 50 mil euros (cerca de R$ 322 mil, na cotação atual).

As emissões relacionadas ao transporte constituem um 25% das emissões de gases de efeito estufa da União Europeia, de acordo com a Agência Europeia do Meio Ambiente.

“Descarbonizar o transporte não significa apenas adotar o motor elétrico. Significa também usar o transporte público ou a bicicleta quando possível”, escreveu a ministra francesa da Transição Ecológica Barbara Pompili no Twitter na semana passada, comentando sobre as novas regras de publicidade.

Montadoras

Para a agência France-Presse, o CEO da Hyundai, Lionel French Keogh, afirma que a medida não diferencia o impacto do carro a combustão e o carro elétrico, uma vez que ambos os veículos deverão mostrar a mensagem. “Há um paradoxo: não há distinção entre os motores. É um pouco contraproducente em relação ao desejo do governo de impulsionar as vendas de energia elétrica”.

Já o Grupo Volkswagen garantiu que irá “cumprir a legislação e analisar com a agência de publicidade os meios para segui-la desde a data de aplicação”.

Carros elétricos

Vale lembrar que, a prefeitura de Paris já anunciou que banirá a circulação de veículos a combustão a partir de 2030. Nesse sentido, a União Europeia também declarou que planeja proibir a venda modelos equipados somente com motores a combustão a partir de 2035.

Enquanto isso, o comércio de elétricos e híbridos bate recordes na França. Em dezembro de 2021, a venda de eletrificados correspondeu a 24,4% de todos os veículos vendidos no país. Por lá, os três elétricos mais vendidos são o Renault Zoe, Tesla Model 3 e Dacia Spring – o Renault Kwid elétrico que virá ao Brasil. As informações são do portal de notícias G1 e do site Auto Esporte.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral