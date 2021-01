Política Proposta de orçamento para o Ministério do Meio Ambiente é a menor em 21 anos, aponta relatório

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

Segundo o documento, o governo brasileiro propõe uma redução de 27,4% no orçamento destinado para fiscalização ambiental Foto: Wilson Dias/Agência Brasil Segundo o documento, o governo brasileiro propõe uma redução de 27,4% no orçamento destinado para fiscalização ambiental e combate a incêndios florestais. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil) Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

O Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2021, que ainda será analisado pelo Congresso Nacional, tem a menor proposta de orçamento para o Ministério do Meio Ambiente – R$ 1,72 bilhão – desde 2000, segundo relatório divulgado nesta sexta-feira (22) pelo Observatório do Clima, uma rede de 56 organizações da sociedade civil.

Segundo o relatório, o governo brasileiro propõe uma redução de 27,4% no orçamento destinado para fiscalização ambiental e combate a incêndios florestais em comparação com 2020, incluindo os valores que seriam destinados ao Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e ao ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

Essa redução na verba de fiscalização ambiental e combate a incêndios, se comparada com o ano de 2019, é de 34,5%. No caso do dinheiro destinado à criação, gestão e implementação de Unidades de Conservação, a redução em comparação com o ano passado é de 32,8%.

Em dezembro de 2019, o ministério chegou a propor uma possível fusão entre o Ibama e o ICMBio, mas voltou atrás após críticas de ambientalistas. Em abril de 2020, o assunto voltou a ser discutido, e o governo disse que a hipótese não estava descartada.

