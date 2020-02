Notas Brasil ProUni: selecionados na 2ª chamada podem comprovar dados até sexta

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Os estudantes selecionados em chamada para o Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até -feira (28) para comprovar as informações fornecidas no ato da inscrição. A documentação deve ser apresentada diretamente às instituições de ensino. As bolsas de estudo não solicitadas serão destinadas aos participantes da lista de espera.

