Porto Alegre Provas para cargos efetivos de professor ocorrem neste domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2021

Foram mais de 3 mil inscritos e o preenchimento das vagas do quadro efetivo estava represado desde 2019 Foto: Divulgação/PMPA

Neste domingo (12), ocorrem as provas referentes ao Concurso Público para provimento de cargos de Professor – Educação Infantil e Professor- Anos Iniciais da Prefeitura de Porto Alegre, nos períodos da manhã e tarde, de acordo com o cronograma que conta no Edital de abertura.

A realização é da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC e o local de aplicação é na Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul (PUCRS/ Av. Ipiranga, 6681. Porto Alegre).

“Os concursos são realizados para suprirem as necessidades de pessoal dos quadros da administração. Pretendemos, na medida do possível, realizar mais processos seletivos para reposição de servidores”, ressalta o secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa.

Foram 3.117 inscritos e o preenchimento das vagas do quadro efetivo estava represado desde 2019. Através do concurso serão providas vagas do quadro de Recursos Humanos das escolas para ano letivo de 2022, que até então eram feitas por contratação temporária.

“A realização deste concurso, já no início de uma gestão, demonstra a preocupação em suprir a carência de recursos humanos na rede. Até que o processo esteja concluído, outras soluções temporárias serão adotadas para garantirmos o atendimento dos nossos estudantes”, destaca a secretária de Educação, Janaína Audino.

Segundo a coordenadora de Seleção e Ingresso da Smap, Adriana Caieron, as provas atenderão às recomendações para a prevenção do contágio do Covid-19, conforme legislação vigente. “Portanto, reforçamos aos candidatos que sigam as orientações constantes no anexo III do Edital 110/2021 para que tenhamos uma prova com segurança e tranquilidade”, alerta.

