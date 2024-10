Cláudio Humberto PSD cobra caro aceitar PT em Belo Horizonte

Por Cláudio Humberto | 6 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A desastrada estratégia do PT em Minas Gerais, que decidiu lançar candidato próprio para disputar a prefeitura de Belo Horizonte, custará caro ao partido caso o PSD de Fuad Noman, atual prefeito, avance para o segundo turno. O PT mineiro já aceita que a chance de Rogério Correia avançar para o segundo turno é a mesma que ver chuva no deserto. Para ter algum espaço na prefeitura caso Noman se reeleja, o PSD quer mais do que um aceno de Lula, quer o petista presente na campanha.

Decisão de fora

O PT mineiro não tinha pretensão de ter candidato em BH e costurava aliança com Noman. Gleisi Hoffmann se meteu e lançou Rogério Correia.

O cenário mudou

Rejeitado em capitais e para evitar brigas, Lula ficou fora das campanhas municipais, mas vai aparecer em algumas praças no segundo turno.

Na função

Os “lobistas” que azeitam a possível aliança PT-PSD são o senador Rodrigo Pacheco e o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia).

Começou a feder

O PV, por exemplo, federado com o PT, já pulou do barco. Viu que Correia não decola e prega voto útil. Pede voto para Noman.

Defesa faz busca de ‘palácio voador’ para Lula

Exatamente como no ano passado, quando realizou levantamento em todo o mundo, identificando na Suíça um Airbus A330-200 para entrega imediata, o Ministério da Defesa foi às compras para tentar a mesma aeronave ou outra alternativa disponível. A opção anterior teve o preço fixado em quase meio bilhão de reais, sem contar o projeto de design e decoração do seu interior, que estimado em R$200 milhões. Entraram no radar outros Airbus ainda maiores e mais caros: A330-323 e A340-300.

Sem discussão

A compra da nova aeronave “será discutida” na próxima semana, diz o noticiário leal ao Planalto. É lorota, não haverá “discussão”.

Já está decidido

Lula decidiu comprar um novo avião enquanto reagia com pânico à pane do Airbus 319, após a decolar do México. Ele morre de medo de avião.

Opções sobre a mesa

Na próxima semana “vence” o prazo fixado por Lula para que o Ministério da Defesa aponte a solução mais adequada ou opções para aquisição.

R$120 bilhões no negativo

O rombo nas contas do governo Lula (PT) já pode ser observado até no próprio Portal da Transparência federal. Foram arrecadados R$3,67 trilhões em 2024, mas as despesas já superam os R$3,79 trilhões.

SOS contra censura

Marcel van Hattem (Novo-RS), Gilson Marques (Novo-SC), Ricardo Salles (Novo-SP) e Eduardo Girão (Novo-CE) pediram à Corte Interamericana de Direitos Humanos medidas para o desbloqueio do X.

Revolução em Aracaju

Há duas décadas governada pela esquerda (e por homens), Aracaju pode ter uma mulher de direita como prefeita, a partir de hoje: Emilia Correa (PL) lidera todas as pesquisas eleitorais na capital sergipana.

Ramo errado

Ex-homem de confiança de Rodrigo Maia na presidência da Câmara dos Deputados e filiado ao PL até 2021, Marcelo Ramos se filiou ao PT para virar prefeito de Manaus, mas não passou do 5º lugar nas pesquisas.

Essa é velha

Não era nada a suspeita de bomba na sede Polícia Federal em Brasília. Deu até antibombas, mas o alarme era falso. São quase rotineiras essas suspeitas, geralmente às sextas ou vésperas de feriados.

Falta avião

O governo Lula vai ter que apertar o passo para trazer de volta os brasileiros que estão no Líbano. O primeiro voo só contempla 220 repatriados, mas há cerca de 3.000 pedidos registrados.

Abstenção de milhões

Nas eleições de 2020, a abstenção foi de 23,1%, quando 34,2 milhões de eleitores deixaram de votar. Se este ano a mesma proporção não votar para prefeito e vereador, serão invalidados mais de 36 milhões votos.

Petista ‘endireita’

O PT de Nova Russas (CE) repudiou o apoio do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), a Giordana Mano (PRD), atual prefeita que foi filiada ao PL de Jair Bolsonaro até abril e cassada no TRE, em 2022.

Pensando bem…

…difícil é achar candidato que vale mais que os R$3,51 da multa por não votar.

PODER SEM PUDOR

Temas de interesse

O “Manifesto dos Coronéis” pretendia derrubar João Goulart do Ministério do Trabalho em 1951, no segundo governo de Getúlio Vargas. O jornalista Murilo Melo Filho conseguiu ser recebido por Eurico Gaspar Dutra, que era avesso a entrevistas. Murilo quis saber, antes, sobre um roubo ocorrido na casa do ex-presidente. Dutra desconversou: “⁠Não foi nada demais. Ele pegou algumas coisas e foi embora, só isso.” Murilo então disparou, fazendo a pergunta que de fato interessava: “Presidente o Sr. acha que os coronéis vão derrubar Jango do ministério?” Dutra mudou de idéia: “⁠Olha, Murilo, é melhor falar do ladrão…”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – @diariodopoder

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/psd-cobra-caro-aceitar-pt-em-belo-horizonte/

PSD cobra caro aceitar PT em Belo Horizonte

2024-10-06