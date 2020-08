A lógica prevaleceu, pois, a duas equipes conquistaram a classificação para a final de maneira fácil. Os times venceram seus confrontos com placar elástico, o que não deixa dúvidas quanto a superioridade tática e técnica que impuseram aos seus adversários.

No confronto da semifinal, o RB Leipzig não conseguiu ter a posse de bola, que é uma das suas principais características, e consequentemente não foi dominante como em partidas anteriores. Praticamente não atacou o PSG e se mostrou desestabilizado em campo, talvez devido a abertura do placar no início do jogo pela equipe francesa, que venceu com facilidade.

Já, o Lyon soube aproveitar os espaços cedidos na defesa do Bayern de Munique, para criar contra-ataques, porém, após a abertura do placar, a equipe alemã se tornou dominante e conseguiu construir a vantagem com certa tranquilidade. Vale ressaltar que esse não é um erro tático do Bayern, mas uma consequência da postura adotada pelo time, que joga mais adiantado, com o objetivo de atrapalhar a saída de bola do adversário.

No jogo da final, o PSG, que é uma equipe veloz e que tem esquema híbrido, poderá aproveitar essas lacunas, que por ventura poderão vir a existir na equipe do Bayern, para criar contra-ataques perigosos. Porém, a marcação alta que o time alemão costuma utilizar, poderá atrapalhar a saída de bola do PSG, ocasionando dificuldade de criação de jogadas, tornando o time francês dependente de atuações individuais.