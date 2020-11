Agro Publicada lista com sementeiros habilitados para safra 2020/21

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Uso de sementes certificadas é um dos fatores mais importantes para se obter uma alta produtividade nas lavouras orizícolas. Foto: Giovane Neu/Irga Uso de sementes certificadas é um dos fatores mais importantes para se obter uma alta produtividade nas lavouras orizícolas. (Foto: Giovane Neu/Irga) Foto: Giovane Neu/Irga

A lista com os produtores habilitados a comercializar sementes de arroz certificadas no Rio Grande do Sul relativas à safra 2020/2021 está disponível no site do Irga (Instituto Rio Grandense do Arroz). Ao todo, 46 sementeiros receberam a certificação. Para esta safra, o processo de habilitação para comercializar as sementes do Irga já foi encerrado.

O uso de sementes certificadas é um dos fatores mais importantes para se obter uma alta produtividade nas lavouras orizícolas. Representando apenas 2% dos custos do plantio, a semente é uma das etapas que menos impacta no valor de produção e é uma das que podem trazer maior benefício para os campos de arroz.

Desde 2002, o Irga é uma Entidade Certificadora credenciada pelo Ministério da Agricultura. Ao comprar a semente certificada, o produtor tem a garantia de que a semente manterá as características genéticas desejadas, assim como a certeza de que não será fonte de contaminação de plantas infestantes.

