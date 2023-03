Tecnologia Qual a importância da UX na criação de sites?

Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Criar website deve ser uma das prioridades de qualquer gestor que queira ser bem sucedido no universo dos negócios que está cada vez mais digitalizado Foto: Freepik Criar website deve ser uma das prioridades de qualquer gestor que queira ser bem sucedido no universo dos negócios que está cada vez mais digitalizado. (Fotos: Fotos: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Já não é segredo para ninguém que ter um site é parte fundamental das estratégias de Marketing na era digital. Sem ele, não dá nem para pensar em estabelecer uma presença online para o seu negócio, seja uma pequena empresa ou uma loja virtual, por exemplo.

Por isso, criar website deve ser uma das prioridades de qualquer gestor que queira ser bem sucedido no universo dos negócios que está cada vez mais digitalizado.

Por meio de um site, é possível estabelecer uma vitrine do seu negócio na internet, mantendo um importante elo de interação com o seu público.

Há tempos que a criação de sites é um procedimento bastante acessível para qualquer pessoa, dispensando a necessidade de saber tudo sobre códigos, linguagem de programação e tecnologia.

A razão disso é a existência de plataformas como o WordPress, do Wix e outras ferramentas e sistemas de desenvolvimento web que facilitam bastante a criação de um site, blog ou loja online.

No entanto, não adianta você contar com uma boa plataforma de criação se não investe em algo fundamental para a sua presença digital: a UX, conhecida popularmente como a boa e velha User Experience, ou Experiência de Usuário.

Quer conhecer mais sobre a importância dela para um site, aplicativo ou outro projeto online? Então continue a leitura desse conteúdo que preparamos para você.

UX – Saiba o que é e qual é a sua importância

A UX é basicamente a arte de agradar o cliente. E isso é essencial para qualquer tipo de projeto ou negócio. Sendo assim, um site que traz um layout agradável está investindo em uma boa User Experience.

O mesmo vale para um aplicativo de fácil usabilidade ou uma loja virtual que conta com todos os recursos capazes de promover um atendimento de qualidade.

No caso de um site, a Experiência de Usuário bem planejada e aplicada representa vários benefícios. Alguns dos mais evidente podem ser:

Credibilidade

Autoridade

Construção de uma identidade visual e de marca

Atendimento qualificado

Maior probabilidade de conversão

Apesar de que hoje em dia o conceito de UX domine o mundo do Marketing Digital e dos programadores, ele não é exatamente uma novidade. O conceito de User Experience veio ao mundo na década de 90, mas nos anos 70 ele já vinha sendo estruturado.

Naquele período, diante da evolução da computação surgiu o termo Human Computer Interaction (HCI), que mantinha o foco no desenvolvimento de máquinas e programas cada vez mais intuitivos, de fácil uso e acessível para os usuários.

Com isso, abandonamos os grandes computadores que apenas faziam cálculos e criamos computadores individuais, mouses, notebooks, e chegamos a era de aparelhos touchscreens.

Hoje em dia, a Experiência de Usuário vai além e conta com várias ramificações, como por exemplo, a User Interface Design (UI) e a UX Strategy.

Conheça os fundamentos básicos da User Experience

A experiência do usuário consiste em vários atributos que estabelecem o quão satisfatória é a navegação em um site ou blog, levando em conta desde o funcionamento técnico à organização estrutural das páginas.

Para isso, ela contempla as diversas interações do usuário que podem influenciar até mesmo na relação dos clientes com a marca do negócio.

Hoje os elevados índices de satisfação não dependem mais completamente apenas da qualidade dos produtos ou dos serviços prestados, mas também, como os clientes se relacionam com os canais da empresa.

Nesse caso, é importante conhecer mais a fundo os alicerces da User Experience, quais as engrenagens conseguem estabelecer a tão desejada Experiência do Usuário. Os fundamentos básicos da UX consistem:

Utilidade

Visual estético

Intuitividade

Acessibilidade

Credibilidade

Proximidade

Inovação

Desempenho

Na hora de criar um site é necessário pensar na utilidade dos elementos, com funcionalidades bem definidas. Sendo assim, os detalhes do seu site devem ser concebidos com o objetivo de trazer soluções para os usuários.

Ainda que a utilidade seja importante, não dá para esquecer a questão estética do site. Lembre-se: aquela velha regra de que “a primeira impressão é a que fica” também vale para a presença digital do seu negócio.

Além disso, o seu site também deve ser acessível. Por isso, é importante adotar medidas que melhoram o desempenho e a velocidade de carregamento das páginas para melhorar a experiência dos usuários.

Tudo isso leva para a necessidade de criar um site intuitivo, que não demanda esforço do usuário na hora de compreender as suas funcionalidades.

Há também a questão da inovação, que torna a experiência ainda mais satisfatória ao apresentar algo que se diferencia dos concorrentes.

Saiba como melhorar a Experiência do Usuário ao criar um site

Ao conhecer os principais pilares da User Experience, fica muito mais fácil adotar medidas capazes de adotá-la. Portanto, aqui vão algumas dicas para isso.

Use as palavras certas

Aqui o universo da UX Experience se amplia e entramos no terreno da UX Writing, que leva em conta a importância da linguagem textual na criação do site ou de um blog.

Nesse caso, a UX Writing também contempla o uso de palavras e mensagens em legendas e pequenos fragmentos de texto, por exemplo.

Isso inclui o tamanho, o uso da fonte e as várias maneiras capazes de combinar o texto com o layout.

Converse com os usuários

Elaborar e organizar entrevistas com usuários no decorrer do projeto oferece uma outra perspectiva sobre quais os elementos são necessários e essenciais para uma boa interação com o público.

Portanto, é fundamental que a criação do site envolva outros pontos de vista, especialmente do público, para que os resultados sejam sempre satisfatórios.

Use imagens adequadamente

As imagens são elementos essenciais em qualquer projeto de site. No entanto, em termos de usabilidade o ideal é utilizar arquivos leves e que retratem o cotidiano real do negócio ou ideia.

Isso porque os consumidores criam mais conexão com aquilo que representa a realidade deles. Sendo assim, evite usar fotos de bancos de imagens e prefira imagens mais realistas.

Essa conclusão pode ser observada pelo estudo de caso da empresa VWO em conjunto com a Spectrum. A observação conclui que a empresa de mudanças Harrington Movers obteve mais conversões simplesmente pela substituição de fotos reais pelas famosas fotos de bancos de imagens.

Invista na hospedagem de sites

O serviço de hospedagem é importante porque, normalmente, eles trazem vários benefícios que auxiliam a estabelecer uma experiência de usuário agradável.

Velocidade no carregamento das páginas e melhora no desempenho do site em geral são apenas alguns dos benefícios que ajudam a User Experience.

Conclusão

A UX para um site é um bem valioso. E a razão para isso é bem simples: os consumidores ficam cada vez mais tempo no ambiente online, sendo assim, é normal que eles busquem maneiras mais simples e acessíveis para sanar dúvidas e sanar suas tarefas diárias.

Isso significa que as marcas que não investirem em presença e não se preocuparem em disponibilizar boas experiências de navegação vão perder espaço na busca pela atenção dos clientes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/qual-a-importancia-da-ux-na-criacao-de-sites/

Qual a importância da UX na criação de sites?