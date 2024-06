Porto Alegre Quase 100% do abastecimento de água está normalizado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2024

Dmae reativou última estação de tratamento que permanecia inoperante desde o início das enchentes. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Localizada no bairro Arquipélago, Região Metropolitana de Porto Alegre, a Estação de Tratamento de Água (ETA) da Ilha da Pintada voltou a funcionar neste fim de semana. A unidade do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) era a única ainda inoperante na cidade desde o início das enchentes e sua reativação permitirá, em breve, que a capital tenha novamente um abastecimento de 100%.

A força-tarefa do órgão havia iniciado há uma semana os trabalhos de limpeza, recuperação e substituição de equipamentos após a baixa do nível Guaíba na região, uma das mais atingidas pela catástrofe ambiental. Nas áreas mais afastadas da ETA as torneiras podem permanecer secas por mais algum tempo.

O prefeito Sebastião Melo esteve no bairro na sexta-feira (7) para conferir os trabalhos e conversar com moradores. A visita foi realizada após uma determinação do chefe do Executivo municipal para que fosse ampliado o número de caminhões-pipa e reforçada a operação para que a unidade do Dmae voltasse a funcionar o quanto antes.

“Algumas casas já estão sendo abastecidas, mas em outras pode ser que demore um pouco mais devido a fugas de água e dificuldades na rede’’, projetou na ocasião. Após a normalização na Ilha da Pintada, o domingo foi de restabelecimento da água nas ilhas abrangidas pelo sistema – do Pavão, das Flores e dos Marinheiros.

Ainda de acordo com o Departamento, “é possível que sejam constatadas fugas de água em alguns pontos da rede, o que pode impactar no restabelecimento do sistema de distribuição nos próximos dias.

Zona Norte

Já no bairro Sarandi (Zona Norte), a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) concluiu no sábado (8) o serviço de recomposição do quarto ponto do dique do bairro Sarandi. A estrutura se localiza em trecho da vila Nova Minuano por onde passa o Arroio Passo das Pedras.

No dia 1º haviam sido concluídos os reparos em outros três pontos, em trecho da vila Nova Brasília. Depois foi a vez da colocação de pedras-rachão no local no dique do Sarandi para fechar o ponto por meio do qual a água havia transbordado.

Atendimento

Também estão reabertos três postos do Dmae para atendimento à população. As unidades estão localizadas em três diferentes regiões de Porto Alegre, cada qual com seus próprios horários de expediente. Confira:

– Zona Norte: Tudo Fácil do Shopping Bourbon Wallig (avenida Assis Brasil nº 2.611, bairro Cristo Redentor), de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, além dos sábados na faixa das 10h às 14h.

– Zona Sul: Tudo Fácil (avenida Wenceslau Escobar nº 2.666, bairro Tristeza), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

– Zona Leste: Posto de Atendimento Partenon (avenida Cristiano Fischer nº 2.402, bairro Partenon), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30min.

(Marcello Campos)

