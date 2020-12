Tecnologia Quatro dicas para aumentar a vida útil do seu celular

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











É importante encontrar maneiras de prolongar a vida útil de seu smartphone. (Foto: Reprodução)

Ao sair de casa por longos períodos, provavelmente você levará alguns itens necessários como chave, carteira e celular. Durante essa saída, basta conectar seu smartphone a internet para conferir suas mensagens, atualizar suas redes sociais, fazer pesquisas na internet e até mesmo ler a notícia mais recente do portal de tecnologia que você acompanha.Com o passar do tempo, os smartphones começaram a ter um papel mais significativo durante a rotina das pessoas. Além de ser uma ferramenta móvel de alta tecnologia, um celular pode exercer diferentes papéis no dia a dia do usuário, seja como uma ferramenta de trabalho, ou como um meio de comunicação, as maneiras de uso do dispositivo chegam a ser quase infinitas.

Nessa perspectiva, ao adquirir um smartphone é necessário manter alguns cuidados durante seu uso diário. Celulares são dispositivos que possuem uma vida útil estimada desde seu período de compra, em alguns casos esses dispositivos chegam a durar até mesmo mais do que o esperado, justamente pela forma como seus usuários preservam o aparelho.

Sendo assim, o uso indevido de um dispositivo a longo prazo, pode acabar saindo muito caro, afinal, adquirir um smartphone de qualidade não tem um custo muito baixo, por isso, é importante encontrar maneiras de prolongar a vida útil de seu smartphone. A seguir, confira algumas dicas de como aumentar a vida útil de seu celular.

1. Cuide da saúde de sua bateria

É natural que a saúde da bateria de seu smartphone venha a se desgastar. Esse fenômeno, acontece por conta do envelhecimento químico que ocorre nos íons de lítio, esses que estão presentes na maioria dos celulares como a melhor tecnologia em armazenamento de energia. Suas antecessoras, as baterias feitas de zinco-carbono ou alcalina, não possuíam as mesmas propriedades dos íons de lítio que chegam a produzir uma tensão até mesmo duas vezes maior.

Confira algumas dicas de como cuidar da bateria de seu smartphone: Use o carregador original de seu celular; Carregadores turbo, podem ser utilizados contanto que as especificações de tensão sejam adequadas ao seu aparelho; Em casos de super aquecimento, evite carregar seu celular utilizando capa protetora ou sob superfícies que armazenam calor; O “Bloqueio automático de tela” pode prolongar o uso da bateria; Evite usar o “Brilho” de tela no máximo por longos períodos; Evitar utilizar seu celular durante o carregamento.

2. Mantenha seu dispositivo atualizado

Os sistemas operacionais passam por atualizações constantes, que tem como seu principal objetivo aprimorar a experiência do usuário, corrigindo eventuais bugs, melhorando o desempenho do aparelho e garantindo mais segurança para o usuário.

Confira a seguir algumas dicas de como manter seu dispositivo atualizado: Verifique por atualizações através das configurações de seu aparelho; Ativar o recurso de atualizações automáticas permite que seu software seja atualizado em segundo plano durante períodos ociosos; Também é possível baixar e instalar atualizações através de um computador em sistemas operacionais como iOS.

3. Evite deixar o espaço de armazenamento cheio

Durante o uso a longo prazo de um smartphone, é comum que seus arquivos sejam armazenados no armazenamento interno de seu dispositivo. No entanto, a falta de espaço de armazenamento em seu celular pode ocasionar travamentos, lentidão e até mesmo pode impedir que seu telefone inicie o sistema operacional em casos mais extremos.

Confira algumas dicas de como evitar essa situação: Faça backup de seus dados em nuvem; Evite deixar arquivos pesados em seu celular; Libere espaço em seu dispositivo apagando apps que você não usa.

4. Cuidado com o ambiente

Ao levar seu celular para diferentes espaços, é sempre importante tomar alguns cuidados para que seu dispositivo não fique exposto a elementos que podem afetar a vida útil de seu smartphone.

Confira a seguir algumas dicas com cuidados para ter com o ambiente onde seu celular está: Evite exposição ao sol, para evitar o aquecimento de seu dispositivo; Não deixe seu celular no banheiro enquanto toma banho; Mesmo celulares aprova d’água, ainda estão sujeitos a oxidação por isso, evite molhar seu dispositivo com frequência; Não repouse objetos sobre seu celular; Evite usar objetos pontiagudos contra a tela de seu celular; Evite expor seu dispositivo ao calor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia