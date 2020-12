Tecnologia Sete coisas que você precisa saber sobre os Stories do Facebook

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

Os stories do Facebook permitem aumentar engajamento com amigos, compartilhar conteúdo e divulgar eventos. (Foto: Reprodução)

Os stories do Facebook – ferramenta bastante semelhante à do Instagram – podem ser utilizados para diversos fins na rede social. Com esse recurso, usuários da plataforma podem realizar divulgação de eventos, compartilhamento de conteúdo próprio ou de terceiros e até mesmo aumentar o engajamento com seus amigos por meio de enquetes.

Para que você possa aproveitar os stories de forma completa, montamos uma lista com as principais informações sobre a ferramenta. Veja a seguir.

1. Integração com Instagram permite alcançar mais pessoas

Sabemos que o Instagram é a rede que melhor se adaptou aos stories (após “pegar emprestada” a ideia do Snapchat). Se você já usa a ferramenta por lá, saiba que é possível compartilhar seus vídeos no Instagram e Facebook ao mesmo tempo.

Para isso, faça o seguinte: Abra os Stories do Instagram e crie a sua publicação; Quando terminar, toque em “Enviar para”; Toque sobre “Seu story”; Na seção “Também compartilhar em”, ative a chave ao lado de “Story do Facebook”.

Nesse momento, é possível escolher se deseja compartilhar seus stories do Instagram no Facebook todas as vezes ou somente dessa vez.

2. No Facebook, o limite de tempo é de 20 segundos

Enquanto os stories do Instagram podem ter a duração máxima de 15 segundos, no Facebook você ganha mais tempo para expressar suas ideias.

Aproveite os 20 segundos para contar mais detalhes sobre uma história ou cantar aquele trecho da sua música favorita sem cortar na melhor parte.

3. Você pode compartilhar eventos nos stories do Facebook

Para divulgar o seu evento no Facebook Stories, siga os passos abaixo: Abra o app do Facebook no Android ou iPhone (iOS); Acesse o menu sanduíche no canto superior direito; Toque em Eventos e selecione o evento que deseja compartilhar (só é possível compartilhar eventos públicos); Toque no ícone de seta para compartilhar e, depois, em “Seu story”; Por fim, basta definir o seu público e encerrar em “Compartilhar”.

4. Personalize seus stories com música ou figurinhas

Certos posts merecem um capricho especial, certo? Você pode tornar o seu conteúdo mais envolvente ao inserir músicas ou figurinhas.

Já explicamos aqui no Tecnoblog como colocar música nos stories do Facebook, mas vale um breve resumo: Abra a câmera do story no Facebook e tire uma foto ou grave um vídeo (você também pode escolher uma mídia da sua galeria); Toque no ícone “Figurinhas” e, em seguida, na opção “Música”; Escolha a música que você quiser incluir; Agora basta definir o trecho que deseja tocar arrastando a seleção para a direita ou esquerda (até 15 segundos).

O caminho para inserir uma figurinha é o mesmo dos passos 1 e 2 anteriores. A diferença é que você vai tocar em GIF ou escolher uma figurinha do próprio Facebook.

5. Promova enquetes entre seus amigos

Assim como acontece no Instagram, os stories do Facebook permitem o uso do adesivo de enquetes. Com esse recurso, é possível convidar seus amigos para interagir com o conteúdo da sua publicação.

Para criar uma enquete, basta abrir o app do Facebook, tocar em “Criar um story” e, em seguida, optar por “Enquete”. Você também pode inserir a enquete em um story com foto ou vídeo por meio do ícone “Adesivos” (da mesma forma que insere músicas ou figurinhas).

6. Seus posts ficam armazenados em um arquivo

Sim, depois das 24 horas, ainda é possível encontrar as suas publicações. Elas vão para um arquivo, e só você tem acesso a ele. Para acessar o arquivo de stories do Facebook, faça o seguinte: Acesse o seu perfil do Facebook tocando na sua foto de perfil; Toque nos “…” ao lado de “Adicionar um story”; Vá em “Itens arquivados” e, depois, em “Arquivo de stories”.

7. Nem todo mundo precisa ver os seus stories

Quer esconder aqueles stories de final de semana do pessoal do trabalho? Ou impedir que determinados membros da família vejam os vídeos que você postou por lá? Você pode decidir quem irá visualizar os seus stories seguindo os passos abaixo: Abra o app do Facebook e toque no menu sanduíche; Acesse “Configurações”; Role a página até a seção “Stories”; Toque em “Configurações do story”; Entre em “Privacidade do story” e defina se as suas publicações serão públicas, exibidas apenas para os seus amigos do Facebook ou para pessoas específicas (“personalizado”).

