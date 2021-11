Rio Grande do Sul Quatro pessoas morrem em acidente na BR-470, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Dois veículos colidiram frontalmente no km 206 da rodovia Foto: PRF/Divulgação Dois veículos colidiram frontalmente no km 206 da rodovia. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma colisão entre dois veículos na BR-470, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, resultou em ao menos quatro mortes na noite deste domingo (14). O acidente ocorreu no km 206.

A colisão frontal ocorreu entre uma Renegade de Belo Horizonte/MG (locada) e um Celta de Veranópolis. A Renegade transitava sentido Veranópolis-Bento Gonçalves quando invadiu a contramão e colidiu no Celta. No local é proibido ultrapassar em ambos os sentidos.

No Celta estavam cinco pessoas: morreram no local o motorista (29), uma mulher (31) e a filha de ambos (10 meses), as duas últimas ejetadas do veículo após a colisão. Foram removidas em estado grave para o hospital uma mulher (25), irmã do motorista, e a filha (5) dela.

Na Renegade, o motorista de 45 anos, natural de Dois Lajeados, viajava sozinho, foi conduzido em estado grave para o hospital, onde morreu.

A pista ficou bloqueada nos dois sentidos até às 0h30min desta segunda-feira (15). A ocorrência foi atendida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e Instituto-Geral de Perícias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul