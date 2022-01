Colunistas “Querem trazer o criminoso de volta à cena do crime”, comenta Jair Bolsonaro

Por Flavio Pereira | 14 de janeiro de 2022

Presidente Jair Bolsonaro na live semanal de ontem. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro utilizou uma expressão do ex-governador Geraldo Alckmin, para sugerir que “querem reconduzir à cena do crime o criminoso, juntamente com Geraldo Alckmin É isso que queremos para o nosso Brasil?”.

Ontem, o presidente confirmou que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, será pré-candidato ao governo de São Paulo.

“Conversei com o Tarcísio, ele topou ser pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. Eu posso falar dos três anos que ele esteve aqui comigo. No nosso governo ele tem feito um trabalho que é reconhecido por todos, é um tocador de obras, é um empreendedor e sabe dos problemas do Brasil todo.”

Ministro Tarcísio no RS dia 27

O Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, confirmou presença no próximo dia 27, no IV Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico, que será realizado na SABA, Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida. O evento, que terá abertura a partir das 14 horas pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, é promovido pela Rede Pampa de Comunicação, com apoio institucional do Banrisul, Assembleia Legislativa e Governo do Estado.

Censura Digital

A plataforma do YouTube aplicou ontem uma censura em massa, bloqueando as contas de todos os usuários que promovam opinião ou debate em torno da vacinação infantil, só admitindo comentários favoráveis.

2021: ano das pesquisas falsas

Em 2022, até agora não apareceu nenhuma pesquisa indicando sequer um leve favoritismo do ex-presidiário Lula, numa eventual disputa presidencial. A razão é muito simples: só pesquisas falsas são capazes de apontar alguma preferência para um dos maiores ladrões do planeta.

Um indício da “seriedade” das pesquisas e das empresas que apontaram favoritismo do ex-presidiário em 2021: nenhuma das pesquisas foi registrada perante o TSE.

Verba de gabinete: deputados x vereadores

Como não se exercita mais o jornalismo comparativo, passou batido para o contribuinte gaúcho o fato de que, após a revogação do aumento de 117% das verbas de gabinetes, os deputados voltaram a receber R$ 14,8 mil por mês para essas despesas. Já na Câmara de Porto Alegre, os vereadores suspenderam o aumento das verbas de gabinete, que chegariam a R$ 23,7 mil. Voltam a receber R$ 17,5 mil. Ou seja: para atender eleitores em todo o Estado, deputados têm uma verba de gabinete de R$ 14,8 mil. Já, os vereadores, para atenderem seus eleitores em Porto Alegre, terão uma verba mensal de R$ 17,5 mil.

