Economia Receita Federal já recebeu mais de 16 milhões de declarações do IRPF 2020

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

Até às 17h desta quinta-feira (28) 16.017.000 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita Federal.

De acordo com o supervisor nacional do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física), auditor-fiscal Joaquim Adir, a expectativa é de que 32 milhões de contribuintes entreguem declaração neste ano. No Rio Grande do Sul, foram entregues 1.133.808 declarações até o momento.

O prazo de entrega da declaração é de 2 de março até 30 de junho e o vencimento da cotas também foi prorrogado. A primeira cota vence no dia 30 de junho de 2020, enquanto as demais vencem no último dia útil dos meses subsequentes. A exigência de se informar o número constante no recibo de entrega da última declaração de ajuste anual foi retirada.

As mudanças objetivam evitar aglomerações de contribuintes no atendimento da RFB, bem como em empresas ou instituições financeiras, de modo a contribuir com o esforço governamental de diminuir a propagação do novo Coronavírus.

As orientações sobre a Declaração do IRPF 2020 estão disponíveis online.

