Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2021

"Atualidades Pampa" levou o troféu Press de "Melhor Programa de TV do Ano". (Foto: Divulgação)

Considerado o “Oscar” da imprensa gaúcha, a 22ª edição do Prêmio Press reuniu nesta terça-feira (16) grandes nomes da comunicação de todo o Estado, na cerimônia de anúncio dos vencedores no Salão Nobre do Palácio do Comércio, em Porto Alegre. A Rede Pampa conquistou três troféus.

Na categoria “Melhor Programa de TV do Ano”, o programa “Atualidades Pampa”, exibido pela TV Pampa em dois horários (19h15 e a meia-noite) venceu pelo segundo ano consecutivo. A atração é comandada por Magda Beatriz e contra com as participações de Vera Armando, Roberta Coltro, Ali Klemt, Gustavo Victorino, Xicão Tofani, Rafael Marconi e Tiago Albrecht.

Já em “Jornalista do Ano”, Gustavo Victorino foi o grande vencedor. Atuando há 47 anos como comunicador, ele imprime sua opinião marcante tanto na bancada do “Atualidades” quanto na Rádio Pampa.

A Rede Pampa ainda venceu na categoria “Apresentador de Rádio do Ano”, com Flávio Dal Pizzol, que comanda na Rádio Grenal o programa “Dupla em Debate”, veiculado diariamente a partir do meio-dia.

Manifestações

Conforme o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, essa posição de destaque significa o reconhecimento a uma programação de qualidade e profissionais comprometidos com a produção de conteúdos relevantes, que buscam levar informação de qualidade a todos telespectadores, ouvintes e leitores.

“O Prêmio Press é um dos mais valorizados reconhecimentos públicos que um profissional e uma empresa de comunicação podem receber no Rio Grande do Sul”, ressalta. “Ficamos orgulhosos por tantos prêmios. Este é um sinal de que estamos no rumo certo, alinhados à nossa audiência e com este selecionado corpo de jurados.”

A diretora de Conteúdo da Rede Pampa, Marjana Vargas, também festejou o resultado, chamando a atenção para a relevância e abrangência da premiação: “As indicações somaram meio milhão de votos e colocaram os veículos, programas e comunicadores da Rede Pampa entre os mais lembrados, comprovando que a dedicação de nossa equipe é acolhida pelo público”.

Entre os premiados, as palavras eram de contentamento e realização. “Era o meu sonho de consumo!”, brincou Flávio Dal Pizzol. “Agradeço a oportunidade que tive, especialmente na Rádio Grenal, e devo muito aos meus colegas de programa”, declarou.

Magda Beatriz, do “Atualidades Pampa”, agradeceu a todos os que contribuíram para que o programa recebesse a honraria. “A gente possui um inventivo muito grande da casa, desde a direção até os colegas, e principalmente de quem acredita em nós”, frisou, em alusão também à ampla audiência da atração televisiva.

Gustavo Victorino, por sua vez, chamou a atenção para o aspecto do reconhecimento. “O Press é muito mais que um prêmio. Trata-se de uma realização profissional e, de certa forma, daquilo que todos sonhamos: ganhar a confiança e, acima de tudo, a satisfação de ter a si mesmo como reconhecido pela sociedade”.

