Por Redação O Sul | 3 de abril de 2024

Atualmente, a Super Pro conta com seis lojas físicas no País. Na foto, a unidade de Esteio Foto: Divulgação Atualmente, a Super Pro conta com seis lojas físicas no País. Na foto, a unidade de Esteio. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Super Pro, pioneira no atacado de ferramentas no Paraná, está expandindo suas operações para Porto Alegre, com a inauguração de uma megaloja de 1.500 metros quadrados. A rede, reconhecida por sua modalidade “atacarejo”, oferece mais de 25 mil itens em seu catálogo, com preços exclusivos.

A nova unidade na Capital gaúcha, localizada na avenida Sertório, 5360, no bairro Jardim Lindoia, será inaugurada no sábado (6), onde funcionava uma revendedora de veículos da Renault.

A nova loja gerará mais de 100 postos de trabalho diretos. Para informações sobre vagas e como se candidatar, acesse https://www.superproatacado.com.br/institucional/3/trabalheconosco.

Especializada em materiais para profissionais e empresas dos setores da construção civil, indústria em geral, pintura, elétrica, hidráulica, jardinagem, agricultura, entre outros, a Super Pro atende desde grandes corporações até pequenos prestadores de serviços.

Trabalhando com as melhores marcas do mercado, como Bosch, Stihl, Suvinil, Makita, Dewalt, Amanco, Tramontina, Tek Bond, Ciser, Worker, Kala, Liege, Collins, entre outras, a empresa se destaca por proporcionar variedade, qualidade e preços acessíveis. Seu diferencial está em oferecer valor de atacado, tornando os produtos mais em conta ao público.

Atualmente, a rede conta com seis lojas físicas em Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Cascavel (PR), Esteio (RS), Contagem (MG) e Belo Horizonte (MG).

