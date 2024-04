Polícia Presos 13 integrantes de facção criminosa que movimentou R$ 14 milhões em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os criminosos foram presos na Capital e em Gravataí Foto: Polícia Civil/Divulgação Os criminosos foram presos na Capital e em Gravataí. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (3), a Operação Senhores do Crime – Fase Infinity com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas praticado pela alta cúpula de uma organização criminosa com bases nas zonas Leste e Sul da Porto Alegre.

Treze criminosos foram presos na Capital e em Gravataí. Os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12, uma pistola, drogas e dinheiro. Durante a ação, 190 policiais civis cumpriram 25 mandados de busca e apreensão, 13 mandados de prisão preventiva, sequestro de cinco imóveis e 42 CPFs.

Segundo o delegado Adriano Nonnenmacher, a organização criminosa movimentou cerca de R$ 14 milhões nos últimos meses. Uma das líderes da facção, uma mulher de 35 anos, já havia sido presa no dia 27 de março na Zona Sul da Capital.

“Também foi comprovada a ligação dessa organização criminosa gaúcha com outra de amplitude nacional sediada no Rio de Janeiro, além de vínculos no interior do Estado, fruto da distribuição de drogas e lucros milionários. Alguns dos operadores estariam atrelados a uma dissidência e formação de uma possível nova organização de âmbito regional”, relatou Nonnenmacher.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/presos-13-integrantes-de-faccao-criminosa-que-movimentou-r-14-milhoes-em-porto-alegre/

Presos 13 integrantes de facção criminosa que movimentou R$ 14 milhões em Porto Alegre

2024-04-03