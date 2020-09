Porto Alegre Reformas em playgrounds e fontes completam obras no Parque da Redenção

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Projeto foi coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e da Sustentabilidade. Foto: Sergio Louruz/SMAMS Projeto foi coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e da Sustentabilidade. (Foto: Sergio Louruz/SMAMS) Foto: Sergio Louruz/SMAMS

A conclusão de reformas em dois playgrounds e em dois chafarizes encerraram as obras de revitalização do Parque Farroupilha (Redenção), coordenadas pela Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade). Os recursos para o projeto, de R$ 2,865 milhões, foram provenientes do TCAP (Termo de Conversão em Área Pública), firmado com a empresa Cyrela Sul Empreendimentos Imobiliários. Conforme prevê o termo, mais R$ 533 mil deverão ser investidos mais adiante no parque, em drenagem e outras obras.

O Chafariz Menino da Cornucópia, localizado no roseiral, ficava na Praça XV de Novembro, junto a uma gruta demolida em 1925, antes de ser transferido para a Redenção. A fonte simboliza Tritão (Deus grego mensageiro das profundezas marinhas), ainda menino, soprando água de sua concha sobre bacias superpostas de ferro fundido. A reforma, com apoio da SMC (Secretaria Municipal da Cultura), incluiu limpeza geral, execução de moldura, reprodução do Menino em resina isofitálica e pó de mármore, construção de estrutura de ferro para fixação do Menino ao chafariz, impermeabilização da área molhada e pintura do chafariz e do gradil metálico.

Já o Chafariz Imperial, próximo à avenida José Bonifácio, recebeu limpeza com hidrojateamento, limpeza do sistema de filtragem, regularização da superfície para impermeabilização de toda a área molhada, revisão das duas bombas do sistema hidráulico, conserto e pintura das tampas de ferro, restauração do pavimento de pedra portuguesa, pintura interna e externa, conserto e pintura de banco de concreto e remoção de degraus da ponte. Trazido da França e inaugurado em 1886, esse é o único grande chafariz do tempo do Império existente em Porto Alegre. Foi instalado primeiro na Praça XV de Novembro e depois transferido para a Praça Parobé, em 1926. Foi levado para a Redenção em 1941.

Playgrounds

Uma das duas áreas de recreação reformadas está nas proximidades da avenida João Pessoa. O local ganhou um novo playground geométrico composto por partes em madeira e partes em aço. Os balanços convencionais foram substituídos por balanços do tipo ninho e balanços com acessibilidade, e o tradicional escorregador foi trocado por um tipo pirâmide, com escalada. Foram feitos reparos e pinturas nos bancos em concreto, colocados dois portões metálicos e quatro cercas laterais, instalados oito bancos e quatro lixeiras. Também foi revitalizado o foguete.

O outro playground fica próximo à rua Setembrina, junto ao Embarcadouro do Complexo do Lago. O espaço conta agora com escorregador, balanço, pontes, escaladas, escada, vai-vem, caminho-aventura com rampa, ponte e escalada, balanço com acessibilidade e navio em madeira. Tem ainda a trilha aventureira, uma instalação de caminhos com escaladas, rampa, ponte rígida, corrimão e guarda-corpo.

A remodelação inclui 452.66 metros quadrados (m²) de piso de borracha com espessura de 4 centímetros planos e com relevo, 1.000 m² de saibro, 89,31 m² de areia nas caixas, reparos e pintura nos bancos em concreto, pintura de todos os elementos em concreto do contorno, dois portões metálicos e quatro cercas laterais, além da revitalização do foguete e do brinquedo vai-vem. Também foram instalados sete bancos, dez peças de ponto de equilíbrio e quatro lixeiras.

