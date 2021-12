Inter Reformulação: Os movimentos do Inter no mercado antes do final de 2021

Por Andrei Severo * | 15 de dezembro de 2021

Marcelo Lomba, Lucas Ribeiro e Renzo Saravia saem; Matheus Cadorini fica Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Seis dias após o término do Campeonato Brasileiro, o foco no Inter está totalmente voltado para a temporada 2022. Em busca de uma reformulação no elenco, tão pedida pela torcida colorada, três jogadores já se despediram do clube gaúcho e seguirão outros rumos à partir do ano que vem.

O experiente goleiro Marcelo Lomba deixou o colorado após seis temporadas e defenderá as cores do bicampeão da Libertadores, Palmeiras, em 2022. Lucas Ribeiro e Renzo Saravia foram outros atletas que se despediram do clube após terem seus vínculos de empréstimos se encerrando no final deste ano.

Para 2022, a única contratação até aqui foi o reforço de Matheus Cadorini. O jovem atacante estava emprestado ao Inter do Audax Osasco. Colorado adquiriu 70% do passe do atleta por cerca de R$ 1 milhão e assinou com o jogador até o final de 2025.

No mercado de transferências, o Inter analisa também a situação de Diego Aguirre. O atual treinador colorado era cotado para assumir a Seleção Uruguaia, porém, foi preterido por Diego Alonso. O futuro na casamata do clube gaúcho ainda é uma incógnita e a diretoria observa a continuidade, ou não, da comissão técnica presente.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

