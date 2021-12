Saúde Reino Unido aprova segundo medicamento contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O sotrovimab, nome do remédio, se mostrou "seguro e eficaz para reduzir os riscos de hospitalização e de morte nas pessoas com Covid-19 Foto: EBC (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A agência britânica de medicamentos (MHRA) anunciou nesta quinta-feira (02) a aprovação do tratamento da GlaxoSmithKline (GSK) contra o coronavírus a base de anticorpos monoclonais de longa duração, um fármaco que o laboratório afirma que atua contra a nova variante ômicron.

O sotrovimab, nome do remédio, se mostrou “seguro e eficaz para reduzir os riscos de hospitalização e de morte nas pessoas com Covid-19 de leve a moderada e com risco grave de desenvolver uma forma severa da doença”, afirmou a MHRA em um comunicado.

A GSK destacou que o tratamento atua contra as mutações chave da nova variante ômicron. “O sotrovimab demonstrou que atua contra todas as variantes de preocupação e de interesse definidas pela OMS [Organização Mundial da Saúde]”, afirmou o laboratório.

De acordo com a MHRA, apenas uma dose do medicamento pode reduzir o risco de hospitalização e de morte em 79% em adultos considerados de alto risco infectados e com sintomas.

O medicamento foi desenvolvido em associação com o laboratório californiano Vir Biotechnology. No fim de junho, a Comissão Europeia classificou o tratamento como um dos cinco mais promissores contra o coronavírus.

O sotrovimab é o segundo tratamento contra o coronavírus aprovado em um mês pelo Reino Unido, depois do molnupiravir, comprimidos do laboratório americano Merck Sharp & Dohme (MSD), que recebeu autorização em novembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde