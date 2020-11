Grêmio Renato elege desempenho contra o Ceará como um dos melhores do ano e afirma que Grêmio luta pelo título do Brasileiro

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Técnico gremista elogiou desempenho da equipe na vitória por 4 a 2 sobre o Ceará Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 16 de novembro de 2020

Na noite do último sábado (14), o tricolor venceu o Ceará por 4 a 2 e teve o que Renato Portaluppi resumiu como “uma das melhores atuações do ano”. A partida foi válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e a vitória deixou o Grêmio próximo ao G-6 da tabela.

“Sétima partida que a gente vence. Hoje, por acaso, jogamos muito bem, como a partida contra o Fluminense, foram as melhores atuações do Grêmio. Apesar dos problemas a gente vencia as partidas, mas hoje além de vencer jogamos bem“, destacou Renato.

O técnico gremista ainda falou sobre a fase em que o tricolor beirava a zona de rebaixamento, destacando que o clube nunca deixou para trás a busca pelo título do Brasileiro, mesmo quando estava em uma fase “ruim”: “Todo clube tem suas fases, com o Grêmio não foi diferente. Só que lá atrás, muita gente falou que o Grêmio não se interessa pelo Brasileiro, apostando que estava fora do título brasileiro. Vem apostar comigo. Traz dinheiro, bastante. Vamos ver quem vai chegar na frente. O Grêmio busca sempre títulos, disputamos três competições e estamos bem nas três. Aqueles que falavam, agora, vão falar o quê? Tempo ao tempo e ver onde o Grêmio vai chegar“, explicou.

Atualmente o Grêmio possui 33 pontos e está cinco distante do líder Atlético-MG, no entanto, ainda possui um jogo a menos, o da sexta rodada, contra o Goiás, que foi adiado para a disputa dos estaduais.

No domingo (15), os jogadores receberam folga, mas se reapresentam nesta segunda-feira (16) para dar início aos trabalhos pensando no jogo do meio da semana. Na quarta-feira (18), entram em campo para encarar o Cuiabá, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Com uma vitória por 2 a 1 no jogo de ida, o tricolor abriu uma vantagem e poderá decidir em casa uma vaga na semifinal.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

