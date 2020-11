Grêmio Após primeiro gol de Diego Churín, Grêmio já se vê “Churinizado”

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

O argentino se juntou ao elenco gremista como uma opção para Diego Souza Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após marcar seu primeiro gol com a camisa tricolor, o argentino Diego Churín já conquistou a torcida gremista e um novo verbo foi criado: “Churinizar”. Após cinco partidas em campo, Churín balançou as redes último sábado, na vitória por 4 a 2 sobre o Ceará, na Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão. Após o gol, o centroavante foi muito aplaudido e saudado pelos colegas, que rapidamente acolheram o novo chegado.

“Estou muito feliz. Uma boa bola do Jean cruzando na segundo trave, e eu cabeceando. A comemoração é sobre união e amor, é para minha namorada e filho, e também para toda a gente da Argentina que me vê e agora é torcedor do Grêmio” (Diego Churín)

Nas redes sociais, até o perfil oficial do Grêmio entrou na onda do verbo e do estado de espírito que foi criado pela torcida tricolor, conquistada pelo carisma do centroavante:

O argentino se juntou ao elenco gremista para ser uma opção de Diego Souza. Na última partida, os dois marcaram e fizeram boas atuações, trazendo uma “dor de cabeça” para Renato Portaluppi. Após o jogo, o técnico falou sobre essa disputa de posição: “Essa é a dor de cabeça que o treinador quer. Imagina ter dois atacantes, e nenhum faz gol? Aí, a dor seria maior. Quando tem dois atacantes, e os dois fazem gols, deixa o problema para o treinador. Quando precisa do Diego, nos ajuda com gols e jogadas. Mesma forma o Churín. Ninguém se acomodou. Mas não ter sombra, não vai jogar bem todos jogos, vai ter que improvisar. Pode cansar”.

