Esporte Paulo Miranda sai com dores contra o Ceará e pode virar problema para o Grêmio

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Jogador ficou apenas 11 minutos em campo na vitória de 4 a 2 sobre o Ceará. Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 16 de novembro de 2020

Com Kannemann na seleção argentina e Geromel poupado para o jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Cuiabá, a zaga titular na partida contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, foi Paulo Miranda e Rodrigues. Após mais de um mês, Miranda retornou à equipe, mas por falta de sorte, não conseguiu completar nem os primeiros 45 minutos.

O zagueiro resistiu apenas 11 minutos em campo na vitória de 4 a 2 sobre o Ceará no último sábado, na Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão. Ele saiu com dores musculares na coxa direita e foi substituído por David Braz.

Paulo Miranda não entrava em campo desde a derrota de 2 a 1 para o Santos, no dia 11 de outubro. Agora, desfalca o time outra vez e revive um martírio pessoal de problemas físicos que atrapalha a sua sequência na equipe. Contra o Santos, também deixou o campo com dores musculares, mas na ocasião completou 52 minutos.

Antes disso, já havia sido desfalque outras 3 vezes por lesões musculares durante a temporada. Ele era normalmente o zagueiro reserva junto de David Braz, enquanto os titulares Geromel e Kannemann atuavam. Agora, Rodrigues começa a ganhar espaço no elenco.

O zagueiro ficou um tempo afastado para melhorar suas condições físicas e voltou a campo no jogo contra o Fluminense, dia 8, entrando apenas nos acréscimos. Foi assim também contra Cuiabá pela Copa do Brasil. O próximo compromisso do tricolor será na quarta-feira, às 16h30, na Arena. O Grêmio recebe o Cuiabá pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor venceu o jogo de ida por 2 a 1.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

