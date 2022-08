Economia Renda variável: entenda o que é, como funciona e como investir

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Nessa modalidade, o investidor não tem qualquer garantia de retorno, e pode, inclusive, perder dinheiro. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Quando se fala sobre investimentos, logo vem à mente o sobe e desce da Bolsa de Valores e uma linguagem complicada. Para te ajudar a mergulhar no mundo dos negócios, é importante entender o que é e como funcionam alguns grupos de investimentos, como a renda variável.

A reportagem conversou com Jansen Costa, sócio fundador da Fatorial Investimento, para explicar o assunto.

A renda variável é um tipo de investimento em que o rendimento, exatamente, varia – nessa modalidade, o investidor não tem qualquer garantia de retorno, e pode, inclusive, perder dinheiro.

O investimento mais tradicional da renda variável são as ações: títulos que representam uma parcela de uma empresa, ou seja, o comprador se torna sócio dessa empresa, mesmo que com uma parte muito pequena.

Como funciona?

Para investir em renda fixa, é preciso criar uma conta em uma corretora ou banco que tenha Home Broker, um sistema que permite acompanhar o fluxo de negociações no mercado financeiro.

Após a abertura da conta, é o momento de escolher em qual tipo de modalidade irá investir. Costa afirma que as empresas consideradas mais “seguras” são as de grande valor para o mercado financeiro, porém é importante ficar atento aos riscos.

Veja algumas modalidades de renda variável:

– Ação: ao investir em ação você está investindo em um pedaço de uma empresa que faz parte da bolsa e está comprando um pedaço da sua sociedade.

– Câmbio: Investimento em moedas, como dólar, euro ou libras.

– Fundo de ações: nessa modalidade, uma gestora define as ações em que os recursos serão investidos, em geral diversificados, para diluir o risco e buscar uma maior rentabilidade.

– Fundos multimercado: é semelhante ao fundo de ações, mas o fundo inclui tanto investimentos em renda variável quanto em renda fixa.

Nestas modalidades é possível investir por meio de corretoras ou bancos. Mas fique atento às vantagens e desvantagens.

Desvantagens:

– Riscos: esse tipo de investimento nem sempre garante um retorno, pois depende do comportamento do mercado financeiro.

– Acompanhamento: é preciso acompanhar o fluxo das negociações para tomar as melhores decisões de investimento

Vantagens:

– Na maior parte dos investimentos, é possível resgatar a qualquer momento.

– É possível começar a investir com valores de R$ 20 ou R$ 30.

– As ações têm maior potencial de valorização que a renda fixa (mas também maior potencial para perdas).

“Algumas pessoas no mercado financeiro acreditam que quanto maiores os ricos do negócio mais podem ganhar”, diz especialista.

Perfil do investidor

Qual o perfil do investidor de renda variável? É a pessoa que esteja disposta a correr ricos. Pessoas com conhecimento do assunto.

