Geral Resgates, atendimentos médicos, doações: saiba como famosos que estão no Rio Grande do Sul ajudam as vítimas da tragédia

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

O surfista e ex-participante do “BBB 22” Pedro Scooby faz parte de uma equipe de resgate. (Foto: Reprodução)

A tragédia causada pelas enchentes que tomaram grande parte do Rio Grande do Sul nos últimos dias mobilizou anônimos e famosos em prol das vítimas. Personalidades da mídia, incluindo vários ex-“BBB”s, se deslocaram até as regiões mais afetadas para ajudar. Saiba como eles estão contribuindo.

Pedro Scooby

O surfista e ex-participante do “BBB 22” faz parte de uma equipe de resgate. Utilizando um jet ski, ele está ajudando pessoas e animais ilhados. Nesta semana, Scooby esteve na cidade de Eldorado do Sul, uma das mais afetadas pelas chuvas.

Lucas Chumbo

Também surfista, o ex-“BBB 20” tem usado suas habilidades para salvar os moradores da região com auxílio de jet ski e prancha para se deslocar.

Patrícia Poeta

Natural do Rio Grande do Sul, a apresentadora do “Encontro” foi até Porto Alegre e de lá comanda o programa, trazendo mais informações diretamente do local da tragédia.

Thelma Assis

Campeã do “BBB 20”, Thelma Assis está em um hospital da cidade de Canoas trabalhando com atendimento médico às vítimas da tragédia. A anestesista atua no centro cirúrgico.

Marcela Mc Gowan

Ex-participante do “BBB 20”, Marcela também é médica. Ela está atuando no mesmo hospital que Thelma e convocando mais médicos voluntários.

Amanda Meirelles

Outra médica e ex-participante do “BBB”, Amanda, campeã da edição de 2023, também se deslocou até o Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas. Ela se juntou a Thelma e Marcela em um hospital de Canoas. “O hospital está recebendo muitas vítimas que procuram atendimento na área de saúde. A dor de um brasileiro é a dor de todos. Vamos ajudar”, disse ela no Instagram.

Davi Brito

Campeão da última edição do “BBB”, Davi fez uma arrecadação online que já passou de R$ 70 mil. Nessa quarta-feira, ele estava em Santa Catarina comprando mantimentos para levar até as vítimas. Ele seguiria a viagem de carro até Canoas. As informações são do jornal O Globo.

