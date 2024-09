Colunistas Retomada da saúde em Canoas assegura retorno do atendimento para 102 municípios pelo SUS

Por Flavio Pereira | 5 de setembro de 2024

Secretário Mauro Sparta acompanha cada passo da reconstrução das unidades de saúde. (Foto: Arquivo pessoal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A saúde foi uma das áreas mais afetadas pelas enchentes de maio, em dezenas de municípios do Rio Grande do Sul. Das 27 unidades de saúde de Canoas, 19 foram severamente afetadas pelas enchentes e destas, 17 já se acham recuperadas, tendo sido reabertas ao publico, afirmou ontem o secretário da Saúde, Mauro Sparta. Segundo ele, um ponto importante nesta reconstrução, é a ativação do Hospital Universitário que atende a 102 municípios pelo Sistema Único de Saúde. Sparta comemora a chegada de recursos do Governo Federal (R$ 49 milhões) e destaca que em alguns casos, áreas inteiras de unidades de saúde foram completamente reconstruídas, com a chegada de equipamentos novos. Para ele, “saúde é uma questão institucional, e estamos fazendo a nossa parte”.

BNDES libera investimento privado de R$ 30 milhões em Eldorado do Sul

O município de Eldorado do Sul, o mais destruído pelas enchentes de maio, vai receber um investimento privado de R$ 30 milhões. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento no valor de R$ 30 milhões para o plano de inovação 2024-2025, voltado ao desenvolvimento de novos produtos de telecomunicações da Datacom, localizada em Eldorado do Sul. Os recursos são provenientes do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações – BNDES Funttel – e representam cerca de 89% do projeto da Datacom, com valor total de R$ 33,7 milhões. O investimento será usado na contratação de quadros qualificados para pesquisa e desenvolvimento (P&D). A expectativa é que sejam criados 21 novos empregos, sendo oito em P&D. Com isso, a empresa passará a ter um quadro de 450 empregados, dos quais 103 dedicados à pesquisa.

Efeitos das enchentes no RS continuarão afetando a macroeconomia do Brasil

Os efeitos sobre a macroeconomia das enchentes que atingiram diversas regiões do Rio Grande do Sul vão persistir por bastante tempo, prevê o diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central (BC), Paulo Picchetti.

A alta de preços, principalmente de produtos agrícolas, decorrente da tragédia climática no Rio Grande do Sul já foi contida. O diretor do BC ressaltou que grande parte do esforço de reconstrução do Rio Grande do Sul vai envolver incentivos públicos, com impacto nas contas públicas primárias tanto do governo central quando do Estado. Esses estímulos, pontuou Picchetti, vão afetar a trajetória dos fundamentos macroeconômicos.

Jair Bolsonaro vem ao estado dia 12

O deputado federal Zucco (PL) confirmou com o ex-presidente Jair Bolsonaro a vinda ao estado. Ontem, o ex-presidente lançou um site em que lista todos os candidatos a vereador apoiados por ele nas eleições municipais de 2024. De acordo com a plataforma, que diz ser atualizada diariamente, Bolsonaro tem candidatos em todos os Estados e em ao menos 109 municípios. O próprio Bolsonaro anunciou que vem ao estado na próxima semana para participar de eventos políticos em apoio a candidatos do seu partido:

“Na próxima semana estarei no Rio Grande do Sul cumprindo uma agenda, de 12 a 14 em Pelotas, Santa Maria, Santo Angelo, Passo Fundo e outras cidades que estamos definindo”, disse.

Desnegatização para renovação de créditos no RS, já é lei

O Diário Oficial da União publicou ontem (4) a sanção da lei 14.958/24 que dispensa as pessoas físicas e empresas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul das restrições legais para a obtenção de crédito em agências de fomento oficiais. A medida beneficia, principalmente, os produtores rurais gaúchos. A mudança vai valer para as operações de contratação, renovação ou renegociação de empréstimos realizadas diretamente ou por meio de agentes financeiros. Os interessados precisarão apenas comprovar apenas regularidade com o INSS e com as parcelas do fundo de garantia (FGTS) devidas antes do evento climático (até março).

Aeroportos de Torres e Canela, agora oficialmente sob gestão da INFRAERO

O Diário Oficial da União publicou as portarias 444/2024 e 423/2024 que atribuem à Empresa Brasileira de Infraesrutura Aeroportuária, a INFRAERO,, a operação e exploração dos aeroportos de Torres e Canela, no Rio Grande do Sul. No caso de Torres, com os investimentos já liberados para melhorias e adaptações, será possível incluir o aeroporto regional na malha aérea nacional, dentro de 15 dias.

Obra da tubulação de esgoto até Tramandaí cumpre exigências legais e ambientais

A polêmica em torno da construção de uma tubulação que levará efluentes desde a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) II, em Xangri-Lá, até o ponto de descarte final da rede, na bacia do Rio Tramandaí teve um novo capitulo ontem. O representante do Ministério Público Federal, segundo participantes do encontro, admitiu que, a partir das licenças existentes, não há qualquer base legal para parar a obra. O Ministério Público Federal reuniu prefeitos de cinco municípios, e representantes do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública, da Corsan e da Fepam, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental para analisar os documentos que garantem a viabilidade da obra. A Corsan assegura que vai tratar 100% do esgoto, garantindo 95% de eficiência.

